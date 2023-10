Hvězdní norští bratři obvinili vlastního otce z násilí. Případ vyšetřuje policie

Norská policie zahájila vyšetřování obvinění z násilného chování, které vůči svému otci nedávno vznesli atletičtí bratři Jakob, Filip a Henrik Ingebrigtsenovi.

Sourozenci v otevřeném dopise pro bulvární list Verdens Gang uvedli, že k nim byl otec v dětství i při tréninku agresivní a neváhal použít fyzické násilí. Gjert Ingebrigtsen ale veškerá obvinění odmítá.

Sourozenci v článku konstatovali, že právě násilné chování bylo hlavním důvodem, proč se s otcem v únoru 2021 rozešli. Gjert Ingebrigtsen je přitom považován za strůjce úspěchů tří synů, kteří to dotáhli do atletické světové špičky. Nejvíce se prosadil třiadvacetiletý Jakob, který je olympijským vítězem na patnáctistovce z Tokia 2021 a dvojnásobným mistrem světa na 5000 metrů.

Podle policie poskytují zveřejněné informace dostatečné podklady pro zahájení vyšetřování. Právní zástupce Gjerta Ingebrigtsena uvedl, že jeho klient bude s úřady plně spolupracovat, protože dosud neměl možnost se nařčením nijak bránit. Požadovat proto bude výslech svědků, kteří mu můžou pomoci prokázat nevinu.

Bratři Ingebrigtsenovi ve vyjádření pro list VG uvedli, že před dvěma lety doufali, že rozchod s otcem situaci vyřeší a pomůže jim odpoutat se od strachu, s nímž v dětství vyrůstali.

"Nějak jsme to přijali. Žili jsme s tím a v dospělosti jsme se posunuli dál. Alespoň jsme si to mysleli. Zpětně zjišťujeme, jak to bylo naivní. Ale před dvěma lety stejná agresivita a fyzické tresty udeřily znovu. To byla poslední kapka, po které pohár přetekl," uvedli a vyzvali norský atletický svaz, aby jim pomohl minimalizovat kontakt s otcem.

Gjert Ingebrigtsen totiž začal po rozchodu se syny trénovat jiného norského běžce Narveho Giljeho Nordase, což znovu zesílilo napětí.

Situace se ještě vyhrotila poté, co Gjert nedostal akreditaci do výpravy reprezentace na letošní MS v Budapešti, kde jeho nový svěřenec doběhl za Jakobem těsně třetí. Po zveřejnění rozhovoru ve VG norský svaz Gjertovi navíc zakázal pro příští rok i účast na halovém světovém šampionátu v Glasgow a mistrovství Evropy v Římě. Stejný krok prý případně plánuje i pro olympijské hry v Paříži.