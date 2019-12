Světová antidopingová agentura WADA na pondělním kongresu v Lausanne schválila pro Rusko čtyřletý trest. Kvůli manipulování s daty z moskevské laboratoře nesmí ruští sportovci startovat pod svou vlajkou na letních olympijských hrách v Tokiu 2020 i na zimních hrách v Pekingu 2022. S informací přišla agentura TASS.

Kromě bojů pod pěti kruhy by tím měli Rusové přijít také o katarský světový šampionát ve fotbale v roce 2022. Zároveň nesmí žádnou vrcholnou akci pořádat.

Někteří ruští sportovci by ale mohli při splnění určitých podmínek závodit na olympijských hrách pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na ZOH 2018 a jak to již několik let funguje v atletice. WADA také znovu suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA).

Rusové mají 21 dní na odvolání ke sportovní arbitráži v Lausanne.

