Že jsme se zapsaly do historie? Hlavně jsme chtěly pomstít Markétu, zářily deblistky

Povedla se jim nevídaná věc. České deblistky ustály tlak světových jedniček a zapsaly se do tenisové historie olympijským zlatem. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ale myslely především na to, jak vrátit Švýcarce Belindě Bencicové porážku, kterou v sobotu uštědřila krajance Markétě Vondroušové.

Tokio (od našeho zpravodaje) - Do turnaje vstupovaly jako jedničky a jasné aspirantky na zlato. Jenže to je obzvlášť v ženském tenise obtížné potvrdit a české duo během celého olympijského týdne bojovalo s únavou.

Krejčíková hrála vedle deblu i dvouhru a v největších vedrech s parťačkou vyhrály tři supertiebreaky. Nakonec ale přehrály i Švýcarky Belindu Bencicovou a Viktoriju Golubicovou a mohou slavit zlato.

I když oslava na kurtu nebyla pro Češky moc bouřlivá. Golubicová při mečbolu uklouzla a první starost olympijských šampionek byla, jestli je hráčka v pořádku.

"Kdyby neuklouzla, bylo by to asi emotivnější. Ale nevěděly jsme, jestli si něco neudělala, nechtěly jsme mít ruce nahoře, zatímco ona by se tam svíjela v bolestech," vysvětlila Siniaková.

S Krejčíkovou se zapsaly do české tenisové historie, protože nejcennější kov zpod pěti kruhů ještě žádný deblový pár nepřivezl. Ani jedna to ale nevěděla.

"Chtěly jsme hlavně pomstít Markétu. Samozřejmě se s Belindou známe, máme ji rády, ale chtěly jsme Markétu pomstít. Chtěly jsme urvat další zlato pro Česko, pro naši zemi. To bylo to největší, co jsme chtěly. Aby na nás doma lidé mohli být pyšní. Chtěli jsme rozšířit zlatou sbírku pro český tým," dodala Krejčíková.

Bencicová totiž hrála až do pozdních večerních hodin japonského času finále dvouhry proti Markétě Vondroušové, které nakonec ve třetí sadě dotáhla. Ve čtyřhře ale s krajankou udržely tempo jen v první sadě.

"Nezačaly jsme nejlépe, byly jsme nervózní. Byly tam lehčí chyby z naší strany, ale držely jsme se a podporovaly, že to přijde. Dobře jsme to udržely. A samozřejmě ten brejk a dohrání setu hodně pomohly," zhodnotila zápas Siniaková.

Obě pospíchaly na dopingovou zkoušku. "Nesměly jsme kvůli tomu ani do sprchy. Ale pak už se těším domů. Dostanu se snad na olympijský festival. Chci poděkovat všem lidem, kteří nám fandili. Katka bude pryč, ale já to zvládnu za nás obě," směje se Krejčíková.

Ještě ale zřejmě proběhne drobná oslava v olympijské vesnici. "První, kdo medaili uvidí, budou sportovci v klubovně. Určitě nám fandili. I díky nim jsme tady, jak nás povzbuzovali, jakou vytvořili super atmosféru. To nám dodávalo moc energie. Motivovaly nás úspěchy dalších členů týmů. Všem, kteří ji budou chtít vidět, ji ukážeme," culí se šampionka letošního French Open.