V pátek závodím a nemám loď, divil se Fuksa. Nakonec se zpožděním dorazila

Zajeli si solidní desáté místo na deblkánoi a měli by přepnout hlavu na singl, jenže bratři Petr a Martin Fuksové museli myslet na to, že stále nemají loď, na které by měli pod olympijskými kruhy tuhle soutěž jet. Ta jim nakonec dorazila až v úterý odpoledne a na trénink mají tak jen pár dnů.

Tokio (Od našeho zpravodaje) - V květnu posílali po moři lodě, se kterými chtějí na hrách v Tokiu bojovat o medaile. O dva měsíce později bratři Fuksové stále čekali, i když se oheň na hlavním stadionu dávno rozhořel. Související Dostál musel skočit do ledu, Fuksovi vítají protivítr. Kanoisté se v Tokiu vaří "Samozřejmě, olympiáda běží a lodě pro singl stále nemáme," ušklíbl se ironicky Martin Fuksa poté, co s bratrem skončili druzí ve finále B na deblkánoích. Dopravce zdržení zdůvodnil tím, že se loď s kontejnery dostala do bouře a nakonec měla i poruchu. "Letecky se mnohokrát stalo, že lodě byly dopraveny v podstatě v nepoužitelném stavu. Samozřejmě je lodní doprava taky mnohonásobně levnější. Ale šlo o bezpečnost. Že se porouchá loď a ještě k tomu je tajfun, za to nikdo nemůže," uvedl reprezentační trenér Pavel Hottmar. Zatímco Petr si loď vypůjčil, starší z bratrů mohl trénovat alespoň na náhradní, kterou si nechal poslat. "Tu mi zajistili Poláci, výrobci lodí, a posílala se letecky. Přivezli ji do Prahy, z Prahy letěla. Je super, že mohu trénovat alespoň na této. Bohužel na bráchu nezůstala. Doufám, že ta olympijská přijde během dneška, nejpozději ve středu. A já dám bráchovi tu, co jsme poslali. A budeme spokojení," doufal v úterý dopoledne Martin Fuksa. A přání se mu splnilo, kontejner s českými loděmi dorazil do dějiště her odpoledne. Související Dostál medaili nezískal. Ve finiši zkoušel útočit, snahu ale ještě před cílem vzdal Ani tak to ale není ideální, protože kilometrový závod na singlu začíná už v pátek. Času na sžití se s lodí nemají Češi příliš. "Snažím se netrápit tím, co nemůžu změnit. Samozřejmě, když je to olympijský závod, tak si nepředstavujete, že budete hledat nějaký kompromis, ale nechci to hanět. Věřím, že jsem natolik zkušený závodník, že si během dne na ni zvyknu, všechno bude v pohodě a v pátek to tam napálíme," dodal Fuksa. V pátek začínají na kilometrové trati kanoistů rozjížďky, v sobotu jsou pak na programu semifinále a boje o medaile.