Vondroušová i deblistky budou hrát v Tokiu o medaile, vyčerpaná Badosaová vzdala

Tenistky můžou na olympijských hrách v Tokiu získat dva cenné kovy. Do semifinále dnes nejdříve prošla Markéta Vondroušová a poté uspěly i deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Vondroušová postoupila poté, co ve čtvrtfinále vyhrála nad Paulou Badosaovou první set 6:3, načež vyčerpaná Španělka zápas vzdala. První nasazený pár Krejčíková, Siniaková otočil utkání s Australankami a světovou jedničku ve dvouhře Ashleigh Bartyovou se Storm Sandersovou porazil 3:6, 6:4 a 10:7 v super tie-breaku.

Dvaadvacetiletá Vondroušová, která vyřadila ve třetím kole druhou nasazenou domácí hvězdu Naomi Ósakaovou, se v boji o finále utká pravděpodobně ve čtvrtek s turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Krejčíkovou se Siniakovou čeká ruská dvojice Jelena Vesninová, Veronika Kuděrmětovová, s nimiž prohrály ze čtyř nevyužitých mečbolů letos ve čtvrtfinále Wimbledonu.

V případě zisku medaile by Vondroušová navázala na Petru Kvitovou, která před pěti lety v Riu de Janeiro získala ve dvouhře bronz. Krejčíková a Siniaková zase na Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou, které získaly v Brazílii stejný kov jako Kvitová.

Čtvrtfinálový program se hrál v Tokiu po předešlém zataženém dni s dopoledním deštěm znovu v horku a dusnu, slunce naplno svítilo. "V tom vedru je fakt těžké cokoliv vymyslet. Už jenom běhat je strašné, natož vymýšlet něco ve hře," řekla Vondroušová.

V souboji s Badosaovou jako první po dvojchybě přišla o servis a prohrávala 1:3, ale pak získala osm výměn za sebou a srovnala. "Od stavu 1:3 jsem hrála, co jsem potřebovala. Trošku jsem věděla, že když ji budu nahánět, ona nebude moct. Pak jsem si všimla, že ji bolí nohy. Ukazovala to i trenérovi. A tak jsem si říkala, že musím hrát každý míč," uvedla levoruká tenistka.

Sebevědomě pokračovala i v dalším průběhu, předváděla skvělou obranu a přidala i agresivní hru. Za stavu 4:3 odvrátila dva brejkboly a v dalším gamu set uzavřela prohozem. Badosaová si zavolala ošetření, nechala si změřit tlak a se slzami v očích odstoupila.

"Šla jsem se chystat na servis a viděla jsem, že sedí v předklonu mezi doktory a je úplně rudá. Asi jí bylo fakt šíleně. Řekla jsem jí, že to chápu, já byla taky hotová. Jen to nedávám tolik znát," řekla Vondroušová a dodala: "Je mi samozřejmě líto, že to skrečovala, takhle nechce nikdo vyhrát. Na druhou stranu je to pro mě dobré, že si odpočinu."

Krejčíková a Siniaková přišly o první set poté, co druhá jmenovaná neudržela servis ve čtvrté hře. Češky se dlouho nemohly prosadit při podání Australanek a povedlo se jim to v nejlepší možný moment. První brejkbol utkání si vybojovaly za stavu 5:4 ve druhém setu při podání Bartyové a po prohozu Krejčíkové sadu uzavřely.

V super tie-breaku si Češky vybojovaly náskok 8:4. Soupeřky snížily na 8:7, ale o dva míče později po nepřesném úderu Sandersové se Krejčíková a Siniaková radostně objaly.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu - tenis:

Muži:

Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (2-Rus.) - Fognini (15-It.) 6:2, 3:6, 6:2, Carreňo (6-Šp.) - Koepfer (Něm.) 7:6 (9:7), 6:3, Chačanov (12-Rus.) - Schwartzman (8-Arg.) 6:1, 2:6, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Venus, Daniell (N. Zél.) - Cabal, Farah (3-Kol.) 6:3, 3:6, 10:7.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Vondroušová (ČR) - Badosaová (Šp.) 6:3, skreč, Svitolinová (4-Ukr.) - Giorgiová (It.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bartyová, Sandersová (6-Austr.) 3:6, 6:4, 10:7, Vesninová, Kuděrmětovová (Rus.) - L. Kičenoková, N. Kičenoková (Ukr.) 6:2, 6:1.