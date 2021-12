"Je velmi nešťastná." Samková si v cíli zlomila oba kotníky, v Rakousku ji operují

Snowboardcrossařka Eva Samková si necelé dva měsíce před zimními olympijskými hrami v Pekingu zlomila oba kotníky. Doplatila na nešťastný dojezdový manévr při stříbrném závodě týmů na Světovém poháru v Montafonu.

V Rakousku okamžitě podstoupí operaci, informoval v nahrávce pro média trenér Marek Jelínek.

Samková tlačila prkno před Francouzku Chloe Trespeuchovou z Francie, s níž v pátek těsně prohrála souboj o postup v semifinále individuálního závodu. Tentokrát uspěla, ale doplatila na to vážným zraněním.

"Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách," popisoval druhý člen týmu Jan Kubičík kritický okamžik v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Vyšetření v nemocnici odhalilo závažnou diagnózu.

"Evka si zlomila obě nohy v kotnících v hlavicích tibie (holenní kosti). Za chvíli podstoupí operaci tady u specialistů v Rakousku a rekonvalescence bude samozřejmě nějakou dobu trvat. To je zatím vše, co v tuhle dobu víme. Doufejme, že bude Evka v pohodě a že se z toho co nejdřív dostane hlavně mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná," uvedl trenér Jelínek v nahrávce pro média.

Doba rekonvalescence není jasná, podrobnosti by měl tým kolem Samkové oznámit začátkem příštího týdne. Vzhledem k závažnosti zranění se zdá být nereálné, že by olympijská šampionka ze Soči 2014 mohla v Číně obhajovat bronz z Pchjongčchangu 2018. Olympijský závod snowboardcrossařek se pojede 9. února.

V závodě týmů Češi především díky Samkové nestačili jen na Italy Lorenza Sommarivu a Michelu Moioliovou a získali ve smíšených družstvech historicky první cenný kov pro Česko.

Samková má za sebou řadu zranění. Nejvíce se jich týkalo ramen, která ji trápila dlouhodobě. Rameno si vyhodila například při pádu v tréninku před závodem ve švýcarském Veysonnaz v březnu 2014, kdy si navíc zlomila levý kotník a utrpěla otřes mozku. Na operaci s kotníkem tehdy nemusela a stihla začátek následující sezony.