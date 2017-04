Jak bude vypadat národní tým na olympiádě bez hráčů z NHL? Podívejte se

INFORMACE O 4. PĚTCE

Pavel Zacha - New Jersey/NHL



Do NHL vkročil spíš nesměle, ale poslední dobou o sobě dává vědět. Navíc mu je pořád teprve 19 let, za rok by měl udělat výrazný posun.

Radek Faksa - Dallas/NHL



Tvrdě dřel na farmě a teď má stabilní místo v Dallasu, kde ho oceňují za tvrdost, špičkovou defenzivu a slušný bodový příspěvek.

Ondřej Kaše - Anaheim/NHL



Nepříliš vysoký, ale rychlý a tvořivý křídelník je na dobré cestě. S hrou proti nejlepším se sžívá dobře, záleží, jak bude pokračovat.

Michal Jordán - Kazaň/KHL



Místo něj můžou do nominace klidně vklouznout Jakub Kindl, Vojtěch Mozík nebo Jakub Nakládal. Vše ovlivní momentální forma.

Tomáš Kundrátek - Bratislava/KHL



Tvrdá střela, dobrá rozehrávka, ale i velmi solidní defenzivní schopnosti. Jeho dodatečná nominace na Světový pohár o lecčems svědčí.