Raškovka se vrací. Do Pekingu vyrazí olympionici s novou variantou čepice

Úspěšná čepice po vzoru prvního českého vítěze zimních olympijských her Jiřího Rašky je znovu na scéně.

Na únorové hry v Pekingu vyrazí čeští sportovci s novým modelem Raškovky domácí produkce. Český olympijský výbor (ČOV) dnes v Národním technickém muzeu odhalil, že hlavním mottem výpravy bude Made in Czech Republic.

"Jedeme hrdě reprezentovat Českou republiku, český sport a historii českého průmyslu," řekl předseda ČOV Jiří Kejval. "Zimní olympijské hry se konají v Číně, která obléká téměř celý svět a každý z nás má něco z Číny. Ale Češi se mohou pyšnit osobnostmi. Chceme tak připomenout, jak šikovní lidé z Česka pocházejí ze sportu i dalších oblastí," dodal Kejval.

Raškovka verze 2.0 chce navázat na úspěšný model pro zimní olympiádu v Pchjongčchangu 2018. Čepice, která připomíná tu, v níž skokan na lyžích Jiří Raška triumfoval v Grenoblu 1968, se podle výrobce Alpine Pro prodalo až šedesáti tisíc kusů.

"První verze čepice byla super a měla veliký úspěch. Nová je výraznější, pozitivnější a troufám si říct, že děda by měl obrovskou radost. Doufám, že to našim sportovcům přinese štěstí a doufejme, že jich na stupních vítězů bude co nejvíce," řekl Raškův vnuk Jan Mazoch.

Nová čepice je bez bambulky, je světlejší a má více modré. "V drobných detailech jsme se ji snažili vylepšit. Věřím, že bude pojícím prvkem fanoušků," řekla olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, která se už tradičně podílela na vývoji oblečení pro olympioniky.

Vedle Raškovky bude v Česku vyrobena svrchní část oblečení pro stupně vítězů včetně bundy se speciální nanomembránou, kterou vyvinuli na Technické univerzitě v Liberci.

Produkty vyrobené v tuzemsku (firma šije rovněž Číně a Bangladéši) ponesou visačku Made in Czech Republic. A na cedulce, která vždy označuje, jak oblečení prát a žehlit, tentokrát budou piktogramy zimních sportů hokeje, lyžování, bobů, biatlonu a snowboardingu. "Věřím, že tohle bude první cedulka, kterou si nikdo neustřihne," pousmál se Kejval.