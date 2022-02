Příběhy jak od Coubertina. Hry pobláznili polonahý skeletonista i jamajský dýdžej

Nathan Crumpton

Tenhle šestatřicetiletý skeletonista z Americké Samoy zaujal už při nástupu na zahajovacím ceremoniálu. S vlajkou nad hlavou nakráčel do středu plochy v žabkách a do půl těla svlečený. Skoro jako by si spletl zimní olympiádu s tou letní.

Pravdou je, že na letních hrách v Tokiu reprezentoval zemi pro změnu ve sprintu na 100 metrů.

Že by mohl závodit v ledovém korytě, ho napadlo v roce 2010, když viděl v televizi olympijské hry ve Vancouveru, skeleton mu učaroval a chtěl se s ním ukázat pod pěti kruhy.

Chvíli váhal, jakou zemi bude reprezentovat. Narodil se totiž v Keni, kde trávil dětství, poté žil v Austrálii a z maminčiny strany má předky na Havaji. Nakonec jako americký občan zkusil poslat e-mail úřadům Americké Samoy a přálo mu štěstí.

V Pekingu si nakonec zapsal 19. místo z 20 závodníků.