Češky na olympiádě? Krása pohledět. A postupem to nekončí, zní z kabiny

České hokejistky si po vítězství nad Maďarskem v olympijské kvalifikaci poprvé v historii zahrají na zimních hrách. A podle kapitánky Aleny Mills plánují dokonce zaútočit na medaili.

"Je to splněný dětský sen. Myslím si, že je to úžasný úspěch pro ženský hokej a skvělý zážitek. Navíc když se podívám na ten tým, co tady máme. Lepší bych si opravdu nemohla přát," radovala se po vítězném utkání kapitánka Alena Mills. Výhru v kvalifikaci řadí mezi své největší úspěchy, ale jak sama říká, český národní tým se nezastavuje a v únoru může přijít další velký úspěch.

"Chceme mířit na medaile. Když už do Pekingu jedeme, tak chceme uhrát co nejlepší výsledek. Postup je pro nás teprve začátek," říká odhodlaně česká kapitánka. "My ještě nekončíme, chceme posouvat ženský hokej pořád dál a užívat si to. Každému bych přála, aby si s námi zahrál hokej, protože je to úžasné," zářila.

K úspěchu vedlo podle kapitánky hned několik aspektů. "Síla týmu je v každé holce, která je tady. A taky v každé holce, která neměla možnost přijet na tento kemp. Už to tady padlo několikrát, ale další silnou stránkou je náš systém, náš playbook, který nám dodávají trenéři. A samozřejmě také celé vedení, které nás podporuje a vytváří nám skvělé podmínky," nezapomněla Mills zmínit ani jednu část týmu.

Kapitánka reprezentace je jednou z nejstarších a nejzkušenějších hráček, které v kvalifikaci startovaly. Důležitou složkou týmu byly však také mladé hráčky. "Mladé holky nám přinesly do týmu tolik energie, že je na trénincích ani v zápasech nestíháme," smála se. "Jsme moc rády, že je tady máme, protože nás ženou kupředu. Jsou to úžasné holky. Vyrůstaly s kluky a mají nádherný přehled, rychlou střelbu, je na ně krása pohledět," pochválila své spoluhráčky.

Na přímý souboj o postup mezi Českem a Maďarskem si v Chomutově našlo cestu přes 1800 fanoušků. "Užívaly jsme si to úplně nejvíc, co to šlo. Fanoušci nás hnali a bylo hezké vidět, že jsou šťastní s námi a podporují nás. Doufám, že zůstanou ženskému hokeji věrni a budou nás podporovat i nadále. Třeba jsme přilákali i nějaké nové fanoušky," přeje si Pavlína Horálková.

Češky se brzy dostaly do vedení, což určilo ráz celého utkání. "Zápas se lámal hned od začátku. Prvním gólem jsme si zvedly sebevědomí a hrály jsme naplno. Neudělaly jsme žádnou chybu, která by nás stála olympiádu," hodnotila klíčový okamžik Sára Čajanová.

"Ještě si úplně neuvědomuju, že se nám to povedlo. Celé dva týdny, které jsme tady strávily, byly úžasné," přiznala Mills. Hráčky celou dobu strávily v bublině, ale ani tento fakt jim radost ze hry nezkazil. "Za sebe musím říct, že i když jsme byli v bublině, tak jsem si užívala každý den. Užily jsme si plno zábavy, bylo nám jedno, jestli máme zápas, nebo trénink. Každý den jsme jely naplno," doplnila.

Po utkání v kabině panovala úžasná nálada. "Oslava, tancování, písničky, pivka, šampaňské,…" líčila Horálková. "Doufáme, že to neskončí. Jedeme dál!" zakončila.