"Nový Valenta" ani neumí česky. Jeho rodiče utekli z Československa s cirkusem

Kruh se uzavírá. Nicholas Novak, syn rodičů, kteří v roce 1980 narychlo emigrovali z komunistického Československa, by měl být na olympijských hrách prvním akrobatickým skokanem reprezentujícím Českou republiku od dob Aleše Valenty.

Ještě v únoru na Světovém poháru v Park City sázel svoje vruty a přemety s americkou vlajkou na hrudi. Přesně o rok později by měl obléknout české barvy pod pěti olympijskými kruhy.

Pětadvacetiletý Nicholas Novak po letním přestupu do české reprezentace dokázal splnit kvalifikační kritéria do Pekingu. Stoprocentně jistou účast ještě nemá, k definitivě však není daleko.

V takovém případě na hrách naváže na legendárního Aleše Valentu. Od jeho nezapomenutelného zlatého úspěchu v Salt Lake City přitom v únoru uplyne rovných dvacet let.

Novak toho z češtiny mnoho nepochytil, o své nové sportovní vlasti však anglicky vypráví s velkým nadšením.

"Mám dvojí občanství, jako doma se cítím ve Spojených státech i v Česku. Oba moji rodiče byli českými sportovci, než emigrovali do USA. Závodění za Česko tak beru jako symbolický krok a návrat k rodinným kořenům. Je pro mě ctí reprezentovat rodnou vlast mých rodičů," vysvětluje olympijská naděje pro Peking.

Čtyři dekády starý příběh emigrace jeho rodiny v uplynulých letech rezonoval i za mořem, kde se kariéra mladého sportovce slibně rozjížděla.

Jaroslav Novák o útěku s cirkusem vyprávěl mnohokrát. Na počátku osmdesátých let skákal závodně na trampolíně. Komunističtí pohlaváři mu ale zakázali startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku v roce 1980 kvůli tehdejšímu bojkotu socialistického bloku vůči Jižní Africe. Novák chtěl přesto závodit, režim ale pohrozil dvěma lety vězení. To byla poslední kapka.

Novák se i s manželkou přidal k cirkusu. "Byl to klasický cirkus se slony a lvy, žádný Cirque du Soleil," vyprávěl před lety pro magazín Park Record.

S manželkou předváděli náročná artistická čísla, v zásadě šlo ale pouze o záminku. Manželé čekali na vhodnou chvíli k útěku. Za každou cenu chtěli lepší budoucnost pro své děti, v té době už byl ostatně na světě jejich první syn Lukáš.

Po půl roce cestování s cirkusem po Francii sedli uprostřed noci na vlak do Švýcarska. "Prostě jsme zmizeli. Lidé z cirkusu se nás snažili najít, ale marně," vzpomínal Jaroslav Novák. Po přesunu do Německa rodina našla organizaci, která Čechoslovákům pomáhala emigrovat do Spojených států a následně odletěla do Bostonu.

Jari, jak mu říkají v Americe, začal pracovat jako trenér gymnastiky, ve Virginii si pak Novákovi otevřeli vlastní tělocvičnu.

Příklon k akrobatickému lyžování přišel až v roce 2011, kdy se několika Jariho svěřencům dařilo právě v tomto sportu. Z Nováka se stal špičkový trenér a k zimnímu sportu přivedl i syna Nicholase.

Malý Nick se narodil v roce 1996, kdy už byla rodina Novákových v Americe pevně usazena.

Pod vedením rodičů začal s gymnastikou, akrobatickým skokům na lyžích se věnuje od svých patnácti. Premiéru ve Světovém poháru si odbyl v roce 2016, od té doby v něm nastoupil do dvanácti závodů. Dvakrát v elitním seriálu pronikl do elitní desítky, jeho kariérním maximem je šesté místo z roku 2019.

Minulý pátek ve finské Ruce poprvé závodil za Česko. Skončil čtrnáctý a hned se výrazně přiblížil olympádě.

"Jsem nadšený, že jsem splnil kritéria pro reprezentaci České republiky na zimních olympijských hrách. Teď se musím zaměřit na trénink, aby kvalitních skoků v budoucnu bylo co nejvíce," radoval se možný nástupce Aleše Valenty.