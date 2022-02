Krýzl nedokončil ani čtvrtý olympijský slalom, chyboval i Zabystřan

Francouzský lyžař Clément Noël je olympijským vítězem ve slalomu. Nejcennější medaili si zajistil díky nejrychlejšímu času ve druhém kole, po první jízdě byl šestý se ztrátou 38 setin sekundy na čelo.

Stříbro získal vítěz kombinace z her v Pekingu Rakušan Johannes Strolz a 34 let po svém otci Hubertovi vyrovnal zlatem a stříbrem jeho bilanci z OH v Calgary. Třetí skončil úřadující mistr světa Nor Sebastian Foss-Solevaag. Čeští reprezentanti Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan nedokončili první kolo.

Čtyřiadvacetiletý Noël poslední mužský individuální závod v olympijském areálu Jen-čching vyhrál suverénně. V součtu časů porazil Strolze, nejrychlejšího závodníka prvního kola, o 61 setin. Foss-Solevaag udržel svoji průběžnou pozici, od zlatého doublu po triumfu na loňském mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo jej dělilo sedm desetin.

Oba Češi vypadli po chybě zhruba ve stejném místě v polovině trati. Pětatřicetiletý Krýzl nedokončil slalom ani na své čtvrté olympiádě a nenavázal na 19. místo z obřího slalomu v těžkých podmínkách v Číně, kdy při něm chumelilo a nebylo na branky takřka vidět. Dnes slalomářům svítilo slunce.

"Mrzí mě, že jsem to nedobojoval, ale věděl jsem, že nic než jízda na totální riziko nemá šanci na úspěch. Takže jsem to zkusil a nevyšlo to. Slalom mi poslední dobou moc nefunguje, hlavně se soustředím na obří slalom," řekl Krýzl Radiožurnálu. "Zezačátku jsem nechytl úplně dobrý rytmus a dělal jsem chybičky. Vždycky mě tam něco překvapilo, o to víc jsem se to snažil tlačit a bylo to neurovnaný. Pak ani nevím, co se tam stalo, a najednou jsem byl venku."

Pro Zabystřana závod skončil také po půlminutě jízdy a ze čtyř individuálních startů v Jen-čchingu byl klasifikován jen v superobřím slalomu, v němž skončil pětadvacátý. První kolo slalomu dnes absolvovalo 88 lyžařů a dokončilo 52.

Noël patřil k favoritům, protože v této sezoně Světového poháru byl jedním ze šesti různých vítězů slalomů a v posledních třech sezonách skončil vždy druhý v celkovém hodnocení. V olympijské zimě vyhrál hned první slalom v prosinci ve Val d'Isere. "Jsem dojatý. Je to šance jen jednou za čtyři roky - jedna minuta a 40 sekund. Leden jsem neměl dobrý, ale tady se mi jezdilo v tréninku dobře a začal jsem si věřit," řekl lyžař, jenž byl na předchozí olympiádě v Koreji čtvrtý.

Neskutečné měsíce prožívá Strolz. Před rokem byl vyřazen z rakouské reprezentace, v létě uvažoval o konci kariéry a na hrách v Pekingu už má druhou medaili. Ke kombinačnímu zlatu přidal stříbro, stejnou bilanci měl na olympiádě v Calgary jeho otec - tehdy v kombinaci a obřím slalomu.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Sjezdové lyžování, slalom mužů: 1. Noël (Fr.) 1:44,09 min. (54,30+49,79), 2. Strolz (Rak.) -0,61 (53,98+50,78), 3. Foss-Solevaag -0,70 (53,98+50,81), 4. Kristoffersen (oba Nor.) -0,79 (53,94+50,94), 5. Meillard -0,80 (54,22+50,67), 6. Yule (oba Švýc.) -0,86 (55,06+49,89), 7. Strasser (Něm.) -0,93 (54,25+50,77), 8. Razzoli (It.) -0,96 (54,79+50,26), 9. Popov (Bulh.) -1,06 (54,62+50,53), 10. Chorošilov (Rus.) -1,08 (54,63+50,54), …Krýzl, Zabystřan (oba ČR) nedokončili 1. kolo.