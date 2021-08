Krpálek po Prskavcovi normálně dopíjí sklenice piva, v Tokiu ale kajakář držel krok

Oslavy v Tokiu po zisku zlatých medailí byly tentokrát podle judisty Lukáše Krpálka skromnější, neboť sportovci nechtěli příliš rušit ostatní v olympijské vesnici.

Stejně si je ale společně s kamarádem vodním slalomářem Jiřím Prskavcem, s nímž získali zlato ve stejný den, užili. V Česku zatím na oslavy neměli čas, první den po příletu strávili shodně doma s rodinou.

"Nějaké oslavy proběhly přímo po závodech. I když jsem přijel až v jedenáct večer z haly, tak ale zase o to déle jsme to táhli. Byly takové skromnější, protože jsme na druhou stranu nechtěli nějak rušit v olympijské vesnici, ale myslím, že jsme si to hrozně užili. Popovídali jsme si, řekli jsme si zážitky z toho, jak jsme si drželi palce," řekl Krpálek na tiskové konferenci v Praze.

"Bylo to s podmínkami, které v olympijské vesnici byly. Nebylo úplně, kam jít, takže jsme byli v centru českého týmu. Zatancovali jsme si, pokecali, bylo to dost příjemný," doplnil Prskavec.

Vzhledem k tělesné konstituci Prskavec přiznal, že nemůže při oslavách s judistou držet krok. Ocenil ale, že Krpálek pozná, kdy už úplně nezvládá. "Dopíjí piva za mě, v tomhle je férový," řekl kajakář s úsměvem.

"Když jsme slavili v Tokiu, Jířa říkal, že nemůže pít tak jako já. Vzal jsem ho za rameno a řekl mu, že může, že se o něj když tak postarám, odnesu ho do postele, uložím, ať se nebojí," řekl Krpálek. V Tokiu podle něj jeho kamarád držel nakonec tempo s ním.

Prskavec zavzpomínal i na oslavy na předchozí olympiádě v Riu de Janeiro, kde on získal bronz a Krpálek první zlato.

"Poté, co Lukáš vyhrál, tak dostal za úspěch party autobus," uvedl. Jeho řidič zabloudil. "Takže jsme jezdili fakt dlouho, ale to nám vlastně vůbec nevadilo," dodal s tím, že právě v Riu vzniklo přátelství mezi oběma sportovci.

První den po návratu z Japonska do Česka oba strávili s rodinami. Krpálek s rodinou těsně před judistovým odjezdem na olympiádu stanovali a děti se ho i hned po návratu ptaly, kdy opět pod stan pojedou.

Prskavec řekl, že po odjezdu do Tokia s ním první dva týdny starší syn Jiří příliš nemluvil. "Byl na mě trošku naštvaný. Chtěl jsem mu to vynahradit a jsem strašně rád za to, že jsem mu včera čas mohl dát a strávili jsme spolu celý den," ocenil.

Už si také stihl dát k jídlu svůj oblíbený smažený sýr. "Ale smažil jsem si ho sám," smál se Prskavec.