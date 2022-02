Královna má další korunu, píší ve Francii. Ledecká opět okouzlila světová média

Po dvou zlatých medailích z her v Koreji má lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká další nejcennější kov také z olympiády v Pekingu. Její úterní zápis do sportovní historie opět zaujal i světová média.

I když byla šestadvacetiletá česká reprezentantka před úterním závodem paralelního obřího slalomu na olympijských hrách jasnou favoritkou, stejně její suverénní triumf zaujal nejedno zahraniční médium.

"Dvojnásobná zimní královna obhájila korunu," napsal například web stanice France 24, který připomněl, že v Pchjongčchangu se Ledecká jako první žena zapsala do olympijské historie výhrami na lyžích a na snowboardu.

Stanice Eurosport zase vyzdvihla výkon pražské rodačky, pro kterou se zdála výhra tak rutinní záležitostí, že se po zlaté jízdě ani neradovala.

"V kvalifikaci byla nejrychlejší a až do finále měla vše pod kontrolou. V boji o zlato musela Ulbingová riskovat, až přišla chyba. Vítězství Ledecké bylo nevyhnutelné, naprosto dominovala," popsal závod Eurosport.

Rychlost olympijské šampionky zmínila i rakouská média, jejichž krajanka Daniela Ulbingová nakonec brala stříbrnou medaili.

"Korutanská rodačka se musela sklonit před favorizovanou Ledeckou. Ve finále jela sice na plný plyn, ale na Češku to nestačilo," píše list Kleine Zeitung.

Server BBC označil Ledeckou za nejúspěšnější českou zimní olympioničku, lepší bilanci však má rychlobruslařka Martina Sáblíková.

"Rakušanka Daniela Ulbingová byla od začátku pod tlakem. Česká lyžařka Ester Ledecká obhájila titul a vítězstvím v paralelním obřím slalomu na snowboardu se zapsala do dějin. Otázka teď je, co se stane, až se postaví na lyže v superobřím slalomu a ve sjezdu," uvedl britský web.

Zpravodajské agentury AP a Reuters se zase pozastavily nad tím, že Češka je teprve v polovině zlaté obhajoby z Koreje. A lyžařské super-G je na olympijském programu už za tři dny.

"Sama se považuje za obojživelnici, je napůl snowboardistka, napůl lyžařka," uvedla Reuters.

Ledecká by měla vedle pátečního super-G jet na lyžích ještě úterní sjezd a příští čtvrtek by ráda naskočila do kombinace.