Češi se k olympijské medaili prostřílí. Kostelecký věří Nepejchalovi i skeetařům

Sportovní střelec David Kostelecký se v roce 2008 v disciplíně trap stal v Pekingu olympijským vítězem, předloni byl podruhé korunován mistrem Evropy, má několik cenných kovů ze závodů Světového poháru a letos v Minsku se poprvé dočkal zlatého opojení i na Evropských hrách. Tím vybojoval účastnické místo pro OH příští rok v Tokiu. "Zdá se mi to dodnes až neuvěřitelné. Nějak mi to dobře střílelo, ale nevím, proč zrovna na mé neoblíbené střelnici," skromně a s úsměvem řekl úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co pro vás znamená toto zlato z Evropských her? Jsem samozřejmě velice spokojený už proto, že budu mít klid na kvalitní přípravu před příští sezonou, případně i na olympijské hry. Budu moci střílet bez nějakého tlaku a zároveň s možností vybírat si zajímavé závody a plně se na ně soustředit. S jakými představami jste do Minsku odjížděl? Evropské hry jsou jen jednou za čtyři roky, a proto jsem je bral jako poslední možnost získat na nich některý z cenných kovů, který mně v mé sbírce chyběl. Ani po poctivé přípravě jsem však zlato nečekal, je pro mě velice příjemným překvapením. Je mi už 44 let, takže ani má cesta do Tokia není stoprocentní jistotou. A pokud tam pojedu, tak to budou už mé šesté olympijské hry. Jste stálicí české reprezentace, takže na ukončení kariéry snad nemyslíte. Snažím se pokračovat, protože nemám zdravotní problémy a ani sportovní výsledky nejsou špatné. Hodně lidí mě stále spojuje se zlatou olympijskou medailí z Pekingu, ale já si velice cením například i čtvrtého místa z posledních olympijských her v Riu. V Minsku se v dobrém světle představilo i několik dalších nadějí pro olympijské hry. Kterým dáváte nejlepší známku? Mimořádnými výkony na sebe upozornil především Filip Nepejchal ve střelbě ze vzduchovky. Bez nadsázky lze říci, že už patří mezi elitu. Dále jsou to čerstvý mistr světa Tomáš Nýdrle a Jakub Tomeček - oba ve skeetu. Nebylo by pro mě překvapením, kdyby našli cestu na stupně vítězů i v Tokiu. Na vedlejší kolej nedávám ani další sportovní střelce, kteří v Minsku potvrdili současnou dobrou úroveň tohoto sportu. Co byste řekl k zahraniční konkurenci? Bude v Tokiu silnější, než byla v Riu? Určitě! Dostat se na olympijské hry je stále náročnější. Ubývá účastnických míst a konkurence sílí. Je to hlavně tím, že bývalí výborní střelci se stali trenéry a teď předávají své zkušenosti nadějnému mládí. Zlepšila se technika i celkové vybavení. Špička je dnes o dost širší než v minulých letech. Není to tak dlouho, co i s pěti chybami se brala medaile, a teď to stačí tak na 40. příčku. Prošel jste řadou různých změn a máte za sebou už pět olympiád. Jaká by měla být ta vaše šestá? Střelecké medailové žně v Minsku umocnili skeetaři bronzem v mixu číst článek Pokud do Tokia pojedu, tak v přípravě udělám maximum pro výkon, s kterým budu spokojen. Dobře vím, že se nesmí podcenit žádná zdánlivá maličkost. A těch bude ve zcela jiných podmínkách, než na jaké jsme zvyklí, asi hodně. Každý z naší střelecké party může být spokojen už s účastí, a pokud se mu podaří načasovat optimální den D, tak se může dočkat i medailové odměny. Čeští střelci vybojovali na olympijské hry už čtyři účastnická místa. Myslíte si, že to není konečné číslo? Je to skoro pravděpodobné. Budou mít možnost třeba už příští měsíc na Světovém poháru ve Finsku a potom ještě v dalších dvou závodech. Cesta na olympiádu však není snadná, vždyť například účastnické místo nepatří ani mistru světa Nýdrlemu. Bude potřeba i trocha válečnického štěstí. Přesto věřím, že naše střelecká skupina se ještě rozšíří. Skeetař Nýdrle si v Lonatu vystřílel titul mistra světa číst článek

autor: Jaroslav Pešta | před 26 minutami