NHL chce hokej na letní olympiádě. Ujeté, říká Jandač. Pošklebky korejským hrám ho nevzrušovaly

před 4 hodinami

Po přistání části hokejové reprezentace v Praze se s bagáží nejrychleji dostal k východu Roman Červenka. Až po dlouhých chvílích dorazil také trenér Josef Jandač. Skandující fanoušky nepotkal, neboť z olympiády v Pchjongčchangu medaili nepřivezl, i když byl blízko. Teď už myslí na květnové mistrovství světa v Dánsku.

Přemýšlel jste během letu, proč snaha o olympijskou medaili přišla vniveč?

Vzali jsme si prášky na spaní, takže jsme v letadle docela spali. Moc prostoru na přemýšlení nebylo. Ale před odletem jsme měli den volna, takže s kolegy jsme turnaj rozebírali. Samozřejmě převládá zklamání, protože nemáme žádnou medaili. Už ale koukáme, co dál. Za chvilku začnou přípravné kempy na mistrovství světa. Máme k dispozici zase trochu jiné hráče. Uvidíme, jak se vyvine situace v zámoří.

Co jste na rozloučenou říkal hráčům?

Poděkoval jsem jim, protože si myslím, že tam nechali všechno. Cítil jsem z nich obrovské zklamání. Taky jsem jim popřál hodně štěstí do zbytku sezony. S některými se možná uvidíme na mistrovství. Život jde dál.

Když se na olympiádu podíváte zpětně, udělal byste něco jinak, co se týče soupisky a zápasů?

Ne. Výběr hráčů a sestavu jsme pečlivě zvažovali. Francík (brankář Pavel Francouz) podal perfektní výkon. Obranná hra nebyla až na poslední zápas vůbec špatná. V útoku jsme se bavili akorát o tom, jestli zařadit Nečase, nebo ne. Ten kluk ale neodehrál jediné utkání v národním týmu a první půlku sezony neměl dobrou. Třikrát jsme ho pozvali, třikrát nemohl přijet. Nakonec jsme vzali zkušené hráče.

Ze čtvrtého místa jste zklamaný. Co vás mrzí nejvíc?

Po čtvrtfinále vypadalo mužstvo hodně soudržně, kompaktně. Potom jsme ale narazili na největšího favorita. Během minuty nám dal dva góly a potom to zavřel. My jsme nebyli schopní se prosadit. Tenhle zápas mě mrzí nejvíc.

V utkání o bronz jste nepůsobili moc živě, což byl rozdíl oproti předchozímu průběhu turnaje. Čím si tu změnu vysvětlujete?

V celém turnaji jsme bohužel šli do vedení jenom se Švýcarskem. Jinak jsme všechno otáčeli. V posledním utkání s Kanadou jsme dostali dva nešťastné góly. A když jsme prohrávali 1:3, soupeř hrál nadoraz. Věřím tomu, že my taky, žádnou rezervu jsme neměli. Na mužstvo ale mohlo dolehnout nepříznivé skóre. Jinak souhlasím, že v utkání o bronz to z hlediska pohybu nebylo ono. Kromě poslední třetiny.

I před rozhodujícími zápasy zaznívaly hlasy, že medaile z olympiády bez hvězd NHL stejně nemá velkou hodnotu. Vnímal jste tyhle názory? A co na ně zpětně říkáte?

Vůbec nic. Je každého věc, jak si to posuzuje. Medaile z olympiády je medaile z olympiády. Je úplně jedno, jestli tam jsou hráči takoví nebo makoví. Podmínky jsou nějak dané předem. A pokud v takovém turnaji získáte olympijskou medaili, je to obrovský úspěch. Tohle mě absolutně nevzrušovalo.

Jak na vás olympijský turnaj celkově zapůsobil?

Mužstva se hodně vyrovnala. Slovinci zahráli nad svoje možnosti. Němci byli největším překvapením. A zaslouženě. Promluvily tedy týmy, s nimiž se až tolik nepočítalo. Atmosféra byla - hlavně když hráli Korejci - taková ječivá. Sportovní úroveň byla podobná jako na mistrovství světa. Když to ale srovnám s hrami ve Vancouveru nebo se Světovým pohárem, tak musím říct, že rychlost hokeje byla přece jenom jiná.

Jak je možné, že Němci vyletěli takhle vysoko? Od zlata je vlastně dělila jediná minuta.

Zaujali mě už ve skupině. Se Švédskem prohráli 0:1, ale byli bruslivější, lepší. Potom Švédy vyřadili. Stejně tak Kanadu. Málem porazili i Rusy. Řekl bych, že pak hodně těžili z euforie, sami možná nečekali, že dojdou takhle daleko. Zároveň ale byli nekompromisní v obraně, celkově urputní, hodně nepříjemní směrem dopředu a silní na puku. Věřili si. Dobře jim chytal brankář.

NHL se zatím moc netváří ani na hry v Pekingu 2022. Šéf ligy Gary Bettman navrhl, aby hokej zamířil na letní olympiádu. Dokážete si to představit?

Nevím. Tohle slyším poprvé. Všechno se uzpůsobuje NHL. Jsou ale i jiné země, které je potřeba respektovat. Abychom se připravovali na letní olympiádu, to mi přijde divné, ujeté. Hokej je zimní sport.

Chcete mít na mistrovství světa mladý tým? A dostane šanci Martin Nečas?

Letos máme trošku těžší rozlosování. Hrajeme tři dvojzápasy, což bude dost náročné. Musíme si vybrat mladší, energičtější tým než na olympiádě, abychom tuhle zátěž zvládli. U Nečase je možné, že si ho stáhne zpátky NHL. Jinak bychom ho určitě rádi pozvali do kempu. Tam už si to ale všichni musí vybojovat.