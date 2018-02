Čtvrté místo je nejstupidnější věc na světě, řekl Koukal. Podle končícího Erata měli Češi na zlato

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Čeští hokejisté vstřebávají prohranou bitvu o olympijský bronz. Kapitán Martin Erat potvrdil, že v národním mužstvu definitivně končí.

Praha - Čeští hokejisté neprotrhli černou šňůru ani v Pchjongčchangu. Na medaili z velkého turnaje čekají už šest let. Proti Kanadě se sice rozstříleli, ale vzadu nechávali díry. Proto vytoužený bronz nezískali. Po prohře 4:6 zklamaně kráčeli do kabiny.

"Strašně jsme chtěli medaili, ale nemáme ji. Velké zklamání," řekl České televizi trenér Josef Jandač.

Brankář Pavel Francouz narovinu dodal: "Sice je super hrát o medaile, ale čtvrté místo není žádný úspěch. Na čtvrtého nikdo nevzpomíná."

"Byly to zbytečné tři týdny. Čtvrté místo, úplně nejstupidnější věc na světě," poznamenal Petr Koukal. "Co k tomu mám dál říkat. Je to obrovská škoda. Každý jsme se nadřel a teď musíme koukat, jak Kanadě předávají medaile. Pro spoustu z nás to byla poslední šance."

Česko doplatilo na špatný vstup do utkání. V 16. minutě prohrávalo 1:3. "Myslím, že první třetina rozhodla, dostali jsme rychlé góly," hodnotil Jandač. "Soupeř si náskok dobře hlídal. Bohužel jsme inkasovali hodně branek."

První a druhou trefu zámořského soka dělilo pouhých 31 vteřin. "Byly to takové smolné góly, které padly po tečích. Někdy se to takhle stane," mrzelo kouče.

"Připravovali jsme se na to, že Kanada je silná před bránou," vykládal Francouz. "Něčí volná hokejka tam ale vždycky byla, podařilo se jim tečovat. Po první třetině jsme museli hru otevřít. Výsledek vypadá hrozivě, ale neodpovídá obrazu hry."

Kanaďané sice prohráli na střely 26:34, ale byli efektivnější. Čechům tak oplatili porážku ze skupiny a po dvou olympijských zlatech mají bronz.

"Není to žádná tragédie, neudělali jsme tady ostudu," komentoval Jandač celý turnaj. "Jsem rád, že jsem mohl trénovat takový tým, který držel pospolu. Měl touhu, ale nepodařilo se nám to v posledních dvou zápasech přetavit. Budeme z toho dlouho zklamaní. Je to ale sport, čas to zahojí. Třeba pro nás všechny, co jsme tady, přijdou lepší časy."

Také Francouz se v rámci možnosti snažil zůstat pozitivní: "Tohle mužstvo sbírá těžké prohry, ale každá porážka nás může posunout dál. Jednou to třeba zúročíme."

Erat končí

Češi v jistých fázích sobotního zápasu působili poněkud malátně. Jako by jim scházely psychické síly. "Hlavou to nebylo. Hráli jsme, jak jsme mohli," měl jasno Erat a hodnotil uplynulé dny: "Měli jsme všechny předpoklady, abychom získali zlato. Můžeme hledat pro a proti, prostě to nevyšlo."

"Nikomu nemůžu nic vytknout, parta byla výborná," pokračoval český kapitán. "Pořád se řešilo, že dáváme málo gólů. Ale hlavní přece je, jestli vyhrajeme. Klidně třeba 1:0. Šest gólů ale prostě dostat nemůžeme."

Coby 36letý veterán má za sebou svou čtvrtou olympiádu a vlastně i celou reprezentační kariéru. "Tohle byl můj poslední zápas za národní tým," řekl českým novinářům muž, jenž má z velkých akcí stříbro a dva bronzy. Nejcennější medaili už nepřidá.