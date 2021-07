Jako kdybych kopl penaltu za sebe, úplný úlet, soptil střelec Tomeček kvůli 124. ráně

Sportovní střelec Jakub Tomeček se do finále olympijské soutěže ve skeetu těsně neprobojoval. V dramatickém kvalifikačním rozstřelu prohrál duel o poslední šesté finálové místo s Dánem Jesperem Hansenem a skončil sedmý.

Rozhodnutí přinesla až 17. série rozstřelu, kam se Tomeček dostal po dvou chybách v závěrečné části kvalifikace. Tu poslední a celkově třetí v kvalifikaci přitom udělal u předposledního pokusu a zakončil ji s bilancí 122 tref ze 125 ran.

V následné bitvě s pěticí dalších konkurentů o tři postupová místa sice rodák z Kyjova jednou chyboval, přesto bojoval o poslední finálovou příčku do konce s Hansenem. Po řadě vzájemných soubojů Tomeček v 17. sérii minul a vypadl. Do finále nepostoupila ani Barbora Šumová, která skončila čtrnáctá.

Devatenáctý muž z olympiády v Londýně Tomeček měl i v druhé části kvalifikace soutěž dobře rozjetou. Poté, co v nedělní části chyboval ze 75 střel jen jednou, držel i dnes dlouho svou úspěšnou sérii a trefil 43 ran po sobě. Přestože v té následující chyboval, stále byl na průběžných příčkách, které by mu zajišťovaly finále.

Jenže při předposlední střele celé kvalifikace minul znovu a s celkovými třemi omyly už musel do rozstřelu. Právě chybu při 124. kvalifikační ráně si hodně vyčítal. "To je, jako kdyby běžec přes překážky utíkal a hodil totální držku přes překážku, jako kdybych si zakopl o tkaničky, jako kdybych penaltu kopl za sebe, úplně úlet," uvedl s tím, že jeho skutečné emoce by byly nepublikovatelné.

V rozstřelu si jako první postupové příčky brzy zajistili Američan Vincent Hancock a Abdallah Al-Rašídí z Kuvajtu. Brzy se k nim mohl přidat i Tomeček, ale udělal chybu.

"Uvědomoval jsem si moc dobře, že můžu postoupit, Taky jsem to šel trefit, ale netrefil," komentoval neúspěšný dvojstřel, který ho dovedl do souboje tří střelců o jedno místo. Zatímco Peruánec Nicolas Pecheco brzy vypadl, Dán Hansen zůstával bezchybný. V 17. sérii a po 33 střelách český reprezentant minul podruhé a jeho naděje na postup mezi nejlepší šestici zhasla. "Nemyslel jsem si, že tu chybu udělám já. Věřil jsem si, že budu trefovat do té doby, dokud on nemine. Ale bohužel jsem minul dřív," dodal Tomeček.

Šumová byla před poslední položkou ránu od finále, ale ani v pátém kole nezastřílela čistě. O šance ji připravila dvojchyba při dvojstřelu na pozici uprostřed. "Já jsem si tam špatně zavolala do výstřelu vedle. Školácká chyba, že jsem si to nepohlídala," litovala.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu - sportovní střelba:

Muži:

Skeet - 2. část kvalifikace: 1. Delaunay (Fr.) 124+6, …7. Tomeček (ČR) 122+5+8+19. - nepostoupil do finále.

Ženy - skeet: 1. Englishová (USA) 56, 2. Bacosiová (It.) 55, 3. Meng Wej (Čína), 4. Imprasertsuková (Thaj.), 5. Messerschmidtová (Něm.), 6. Vinogradovová (Rus.), …v kvalifikaci 14. Šumová (ČR).