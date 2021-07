První medaile z Tokia pro Česko. Slalomář Rohan z finále kanoistů bere stříbro

Premiér Andrej Babiš (ANO) podal žalobu na městský úřad v Černošicích. Důvodem je řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které s ním tamní radnice vede kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podal předseda vlády v polovině května, požaduje v ní zastavení přestupkového řízení. Na něj by však soudní spor zatím neměl mít vliv, píše server.

Přestupkové řízení v Černošicích tak nadále pokračuje. Informace ke kauze zveřejňuje radnice na webu úřadu. Naposledy to byla minulou sobotu informace o tom, že si soud vyžádal od radnice k věci stanovisko. "Žalující Ing. Andrej Babiš podle žaloby považuje zahájení řízení na základě podnětu Transparency International - Česká republika o.p.s. ze dne 20. 1. 2021 za nezákonné," uvedli černošičtí úředníci mimo jiné v dokumentu, ze kterého ohledně premiérovy žaloby citovaly rovněž Seznam Zprávy.

"Nezákonný zásah má podle žalobce, jak je uvedeno v žalobě, spočívat - zjednodušeně řečeno - v zahájení a vedení přestupkového řízení pro podezření ze spáchání přestupku zákona o střetu zájmů se žalobcem," uvedla mluvčí Krajského soudu v Praze. Podle ní je stěžejním argumentem to, že v dané kauze dochází k porušení zásady "ne bis in idem", v překladu tedy "ne dvakrát o tomtéž". To znamená, že by justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát.