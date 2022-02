Česko - Dánsko. Hokejistům začíná olympiáda, Krejčí v první řadě se Sedlákem a Hykou

Po pěti dnech od oficiálního zahájení olympijských her přišla chvíle, kdy se do akce konečně zapojí i čeští hokejisté. Jejich turnaj patří k nejsledovanějším soutěžím na olympiádě a zřejmě to bude platit i bez účasti hráčů z NHL.

Češi rozehrají základní skupinu "B" proti Dánsku, následovat bude páteční duel se Švýcary a v sobotu s Rusy. Vítěz skupiny postoupí do čtvrtfinále, stejně jako nejlepší tým z druhých míst napříč třemi skupinami. Zbylou osmičku mužstev čeká osmifinále. Po základních skupinách tedy ještě nikdo nevypadává.