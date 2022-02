Ledecká se zaskvěla i na lyžích, od medaile ji v super-G dělilo 13 setin

Ester Ledecká skončila při obhajobě olympijského zlata v superobřím slalomu pátá. Od vítězné Švýcarky Lary Gutové-Behramiové dělilo trojnásobnou olympijskou vítězku 43 setin sekundy. Za bronzovou Michelle Gisinovou zaostala Ledecká v Jen-čchingu o třináct setin.

Česká "obojživelnice" startovala hned jako druhá, takže neměla žádné informace z tratě. Zařadila se o 1,39 sekundy před Rakušanku Ariane Rädlerovou, ale o šanci na zopakování šokujícího triumfu z Pchjongčchangu přišla vzápětí po dojetí později stříbrné Rakušanky Mirjam Puchnerové. Pak se před ni v rychlém sledu dostaly Gisinová, Tamara Tipplerová a Gutová-Behramiová a naděje na čtvrtou olympijskou medaili se rozplynuly.

"Zatím je to dobré. Umístění na pátém místě by bylo fantastické," prohlásila ještě v průběhu závodu pro ČT Ledecká. "Jsem ráda za svoji jízdu, dobře jsem se bavila a to je hlavní. Těžko se něco odhaduje, když do cíle dojedete s číslem 2. Myslela jsem si, že jsem zajela hodně dobrou jízdu, ale pak mě soupeřky začaly předjíždět. Jsou prostě rychlé no."

Od startovního čísla osm výše ale už Ledeckou nikdo nepředjel a česká reprezentantka zaznamenala v super G nejlepší výsledek této sezony. V úterý ji čeká olympijský závod ve sjezdu, který je její silnější disciplínou. V dosavadním programu v Číně již zopakovala triumf v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

