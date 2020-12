Vzorky sice zničil kladivem, ale už zas smí plavat. Trest byl kvůli podjatosti zrušen

Basketbalisté Chicaga vstoupili do sezony NBA bez Tomáše Satoranského, který po nucené pauze v závěrečné přípravě jenom sledoval domácí porážku Bulls od Atlanty 104:124. Český reprezentant do utkání nezasáhl poté, co se teprve v úterý vrátil k tréninku po preventivní karanténě kvůli kontaktu se spoluhráčem nakaženým koronavirem.

Prohráli také poslední finalisté z Miami, kteří nestačili v derby na Orlando (107:113). Neuspěl ani nejlepší tým základní části minulého ročníku Milwaukee. Bucks podlehli Bostonu 121:122 trojkou Jaysona Tatuma vteřinu před koncem.

Hráči Chicaga pod vedením nového trenéra Billyho Donovana neubránili hvězdu soupeře Traeho Younga, kterému stačilo 26 minut hry na to, aby nasbíral 37 bodů, 6 doskoků a 7 asistencí. "Každý zápas nebude takový, ale je skvělé, když se do sezony vykročí zrovna takto a že jsem byl schopný hned předvést takový výkon," radoval se Young, který minul jen dvě střely.

Za Chicago dal 22 bodů Zach LaVine, o jeden méně přidal Lauri Markkanen a 16 bodů nastřílel nováček Patrick Williams, který se v 19 letech stal nejmladším hráčem v historii Bulls v zahajovací sestavě nové sezony. Nedařilo se rozehrávači Cobymu Whiteovi, který proměnil jen dvě z jedenácti střel. "Hlavní problém byl v obraně, kde jsme si dobře nepomáhali," řekl trenér Donovan.

Výsledky NBA:

Boston - Milwaukee 122:121, Chicago - Atlanta 104:124, Cleveland - Charlotte 121:114, Denver - Sacramento 122:124 po prodl., Indiana - New York 121:107, Memphis - San Antonio 119:131, Minnesota - Detroit 111:101, Orlando - Miami 113:107, Philadelphia - Washington 113:107, Phoenix - Dallas 106:102, Portland - Utah 100:120, Toronto - New Orleans 99:113.