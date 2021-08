Do cizí medaile se nekouše. Olympijská šampionka dostane kvůli starostovi novou

Japonská softbalistka Miu Gotová dostane kvůli obavám z koronaviru novou zlatou medaili z olympiády v Tokiu. Organizátory her požádala o výměnu poté, co do ní při oslavách kousl starosta Nagoji.

"Požádala nás o to a díky podpoře Mezinárodního olympijského výboru bude medaile vyměněna za novou," citovala prohlášení organizátorů agentura Reuters s tím, že náklady uhradí MOV. Gotová o výměnu požádala po oslavách v jejím rodném městě Nagoja, při nichž do medaile kousl starosta Takaši Kawamura. Sklidil za to ostrou kritiku, mimo jiné i do automobilky Toyota, která vlastní tým, za nějž softbalistka hraje. Olympijské hry, které byly kvůli pandemii o rok odloženy, totiž probíhaly za přísných hygienických opatření. Například medaile před slavnostními ceremoniály byly dezinfikované a sportovci si je věšeli na krk sami. Miu Gotová v akci při olympiádě v Tokiu | Foto: Reuters