Zběsilý australský trenér slavil tak, až mu praskla rouška. Video je hitem olympiády

Australská plavkyně Ariarne Titmusová získala v závodě na 400 volný způsob první zlatou olympijskou medaili, pozornost však na sebe strhnul její trenér Dean Boxall. Fanoušky uchvátila jeho naprosto zběsilá oslava na tribuně.

Dvacetiletá Titmusová dnes zvítězila o 67 setin sekundy před pětinásobnou olympijskou šampionkou Katie Ledeckou a triumf úřadující mistryně světa v premiérovém startu pod pěti kruhy Boxalla naprosto pohltil.

Na tribuně skákal radostí, zatínal pěsti i svaly, v euforii si strhnul roušku a lomcoval zábradlím jako jeho oblíbený wrestler "Ultimate Warrior. "Prostě to tak nějak přišlo, po tom průběhu jsem to v sobě nedokázal udržet," řekl kouč televizní stanici Seven.

Ariarne Titmus’ coach’s reaction after she won gold in the 400 metres - instantly iconic pic.twitter.com/dIdTgC6qv0 — Josh Butler (@JoshButler) July 26, 2021

"Arnie to zaplavala naprosto perfektně. A když jsem viděl, jak závod probíhá, tak jsem si řekl: A je to tady… Ale musím se omluvit, protože jsem si v záchvatu euforie strhnul roušku, která praskla. Nechal jsem se unést," dodal Boxall.

"Už jsem z toho pár záběrů viděla… To je prostě Dean, všechno dělá naplno a je do toho zažraný. Hodně toho kvůli trénování obětoval, rodinný život, ženu, děti i práci. Stejně jako pro mě i pro něj to strašně moc znamená. Bez něj bych tady nebyla," uvedla Titmusová.