Český sport pandemii přežije, ale krize ho může odsunout na periferii, varuje ekonom

Odložení olympijský her je správný a logický krok, který náklady na pořádání akce dramaticky nezvýší. Tvrdí to David Marek, hlavní ekonom společnosti Delloitte.

Přesunutí olympijských her je v jejich novodobé historii bezprecedentním rozhodnutím. Termín olympiády nikdy upraven nebyl, k jejímu úplnému zrušení došlo pouze třikrát, a to v průběhu první a druhé světové války.

Pokud by se Hry v Tokiu nekonaly vůbec, japonská ekonomika by přišla podle odhadů o více než 50 miliard dolarů. Na pořádání her v Tokiu už nyní pořadatelé vynaložili přibližně 12,6 miliardy.

"Většina nákladů na přípravu her již byla realizována. Rok údržby sportovišť a příslušné infrastruktury celkové náklady zvýší, ovšem nijak dramaticky," říká David Marek, vedoucí analytik auditorské a poradenské společnosti Deloitte.

Je ovšem možné, že si organizátoři připíšou ztráty související s nižšími návštěvami a turistickým ruchem v období olympijských her.

"Japonsko pandemii zvládlo velmi dobře, lépe než většina jiných zemí, přesto může být ochota Evropanů či Američanů cestovat do jiných zemí a navštěvovat hromadné akce nižší, což by negativně ovlivnilo návštěvnost odložených her," upozorňuje v rozhovor pro Aktuálně.cz.

Český sport pandemii koronaviru a odložení her podle jeho slov přežije.

"Rizikem ovšem je, že v rámci veřejných rozpočtů, které budou výrazně zatíženy ekonomickými dopady recese a snahou hospodářské politiky ji zmírnit, nebudou výdaje na sport prioritou," říká renomovaný ekonom.