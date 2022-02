Čeští simulanti. Vyloučení byla směšná, rozohnili se Rusové po nezvyklém přídělu

"Divoký zápas? Ano, kvůli rozhodčím!" odsekl trenér sborné Alexej Žamnov po prohře s Českem 5:6 v prodloužení. Ruští hokejisté na olympiádě v Pekingu přímo postupují do čtvrtfinále, porážka na závěr skupiny je ale naštvala.

Něco takového se jen tak nevidí. Češi porazili sbornou na velkém turnaji poprvé od mistrovství světa 2018 a dali jí nejvíc gólů od šampionátu z roku 2011, kdy v přestřelce o bronz zvítězili 7:4.

V sobotu přitom chvíli po polovině základní hrací doby prohrávali 1:2.

Ve 38. minutě ale přišel moment, po němž se zápas zvrhl. Mladý forvard sborné Dmitrij Voronkov, který se předtím dostal do potyčky s Janem Kovářem a Lukášem Klokem, srazil u mantinelu Lukáše Sedláka a vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání.

Češi v dlouhé přesilovce otočili skóre na 3:2 a zkraje třetího dějství přidali čtvrtý gól. Zdálo se, že je hotovo. Uběhlo ale jen pět minut a Rusko vedlo 5:4. Za dalších 35 vteřin Česko vyrovnalo a nakonec rozhodlo v prodloužení.

Podle ruského kouče Žamnova můžou za bláznivý vývoj rozhodčí. Ti na každé straně vylučovali pětkrát, dohromady rozdali 43 trestných minut.

Rusy rozezlilo hlavně vyloučení Voronkova. Sudí mu nejdřív udělili jen dvě minuty, ale po přezkoumání videa usoudili, že Sedláka udeřil loktem do hlavy a krku, takže sáhli k vyššímu trestu.

"Vždyť ho vůbec netrefil, jen se otáčel k puku," zlobil se po utkání Alexandr Nikišin. Poté Čechy, v tomto případě Sedláka, označil za simulanty.

"Byl to těžký zápas, hodně jsme hráli v oslabení. Mnohé tresty přitom byly směšné a neoprávněné," pokračoval 20letý obránce.

Sám šel na trestnou lavici v prodloužení za seknutí Tomáše Hyky, který se po zákroku držel za obličej. Libor Šulák v následné přesilovce vstřelil vítěznou branku. "Do obličeje jsem ho vůbec netrefil," hájil se Nikišin. "Prostě upadl… Simulant. Co jiného mám říct? Ani jsem se ho nedotkl. Měli jsme vyhrát."

Rozohnil se také zkušený zadák Jegor Jakovlev, který se vrátil k diskutovanému momentu z konce druhé třetiny, kdy Voronkov zasáhl Sedláka. "Nejdřív se válí, ale v dalším střídání už lítá po ledě," vyčítal českému křídelníkovi.

Nikita Gusev, jedna z největších hvězd sborné, odmítl incident komentovat.

Kouč Žamnov se k němu vyjádřil spíš zdrženlivě. V kůži rozhodčího by prý ale nesáhl k přísnému trestu do konce zápasu.

Podle Sedláka měl Voronkov smůlu. "Nečekal, že půjdu po puku, natahoval jsem se tam hokejkou a přitom jsem sklonil hlavu," líčil útočník. "On mě trefil loktem přímo do hlavy. Nebyl to chtěný faul. Nešťastný moment pro něj a důležitý pro nás."

Někteří Rusové byli v hodnocení vypjatého duelu smířlivější. Forvard Andrej Čibisov dokonce odmítl Nikišinova slova o tom, že Sedlák a spol. simulovali. "Ne, Češi nefilmovali, prostě jen provokovali," prohlásil. Poznámku k sudím si ale stejně jako kouč Žamnov neodpustil: "Když měl někdo z Čechů jít na trestnou lavici, rozhodčí z nějakého důvodu vůbec nereagovali."