Šulák si pochvaloval trefy v přesilovkách. Byl rád, že zápas s Rusy rozhodl právě on

Hokejový obránce Libor Šulák naskočil v prodloužení zápasu olympijských her v Pekingu proti Rusku na led místo Tomáše Kundrátka, který zlomil hokejku a tvrdou střelou v čase 64:29 rozhodl. Český tým porazil úřadující olympijské vítěze 6:5 a podruhé na turnaji vyhrál.

"Je to krásný pocit dát rozhodující gól Rusům. Jsem šťastný, že jsme dneska po tom průběhu dokázali zvítězit," řekl Šulák a poukázal na divoký vývoj utkání.

Češi se sbornou prohrávali 1:0 a 2:1, poté vedli 4:2, soupeř otočil na 5:4, ale z výhry se nakonec radovala družina trenéra Filipa Pešána. "Výborně jsme proměnili přesilovku, kdy jsme se dostali do vedení 3:2," poukázal Šulák na dvě trefy při pětiminutovém vyloučení Dmitrije Voronkova ve druhé třetině.

"Pak jsme dali na 4:2. Je škoda, že jsme si to následně nechali utéct. Bylo pro nás těžké dostat se zpátky, ale skvěle jsme se vzpamatovali a rozhodli to v prodloužení. Super," radoval sedmadvacetiletý ofenzivně laděný bek.

Český tým nakonec i zásluhou Šuláka vstřelil čtyři góly v početní výhodě. "Je to velké pozitivum do vyřazovacích bojů. Takhle přesně je musíme hrát. Zlepšit to v obraně a bude to dobrý," řekl obránce Vladivostoku.

Reprezentace i přes dvě výhry obsadila v základní skupině B až třetí místo a o postup do čtvrtfinále bude bojovat v kvalifikační části. Jméno soupeře se Češi dozvědí až v neděli. "Budeme odpočívat a na hokej se dívat nebudeme. Když chcete vyhrát turnaj, tak tohle dopředu nijak neřešíte," dodal Šulák.