Česko - Rusko. Hokejisté nastoupí proti favoritovi už s útočníkem Špačkem

Hokejový turnaj na olympijských hrách kvapem pokračuje a dnes nás čeká další duel českého týmu. Nervové soustavy českých fanoušků se po včerejším dramatu ještě nestihly vrátit do normálu a už na ně bude kladen další nápor. Svěřenci Filipa Pešána totiž změří síly s největšáím favoritem nejen naší skupiny, ale zřejmě i celého turnaje. Zatím nepřekonaná sborná pod hlavičkou Ruského olympijského výboru obhajuje zlato z Pchjongčchangu a bude zatím největším testem pro českou reprezentaci. Zatímco Rusové už mají postup do čtvrtfinále jistý a mohou hrát uvolněně, český celek hraje o co možná nejlepší pozici do osmifinále. V něm by se chtěl vyhnout silným severským celkům nebo jednomu ze zámořských týmů.