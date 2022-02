Aho měl nejpřesnější mušku na Utkání hvězd NHL, diváky bavily nájezdy

Několik lidnatých pařížských čtvrtí na jihovýchodním okraji francouzské metropole by měla do roku 2025 propojit lanovka. Tento týden byla schválena studie proveditelnosti lanové dráhy, která by měla mít pět zastávek a na délku 4,5 kilometru. Cable A, tedy lanovka A, má předměstí propojit s konečnou linky metra číslo osm. Nevšední druh městské dopravy má usnadnit propojení mezi sítí škol, univerzit, nemocnic a úřadů rozesetých po celé oblasti, informovala agentura Bloomberg.

Lanovka byla poprvé navržena v roce 2008. Její propagátoři argumentují tím, že přidání běžných spojů veřejné dopravy do této oblasti by bylo komplikované a nákladné. Oblast je kopcovitá, a navíc ji protíná několik dálnic, trať rychlovlaku TGV a koleje vedoucí do velkého nákladního železničního depa. Položení tramvajové trati by vyžadovalo rozsáhlé inženýrské práce v podobě mostů a tunelů.

Lanová dráha tyto překážky překoná, její nároky na půdu jsou minimální: kromě stanic potřebuje pouze prostor pro sloupy. Náklady na projekt byly vyčísleny na 132 milionů eur (3,2 miliardy Kč). Vzhledem k tomu, že lanovka bude na elektřinu, nezvýší znečištění ovzduší v oblasti ani emise skleníkových plynů.