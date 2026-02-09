Čeká mě mnoho operací, přiznala Vonnová. Prozradila i děsivou diagnózu

Americká lyžařka Lindsey Vonnová uvedla, že při pádu v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti, jež si vyžádá mnoho operací.
Jednačtyřicetiletá Vonnová měla v nedělním ostře sledovaném závodě těžký pád už po několika vteřinách jízdy.
"Ve sjezdu může být hranice mezi ideální linií a katastrofálním zraněním klidně jen pět palců. A moje linie byla prostě o těch pět palců těsnější a pravou rukou jsem se zahákla o branku, jež mě otočila a způsobila můj pád,“ napsala jedna z nejlepších lyžařek historie na Instagramu.
„Přetržený zkřížený vaz ani má předchozí zranění s tím neměly vůbec nic společného," doplnila americká hvězda, jež na olympiádě startovala i přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz.
Olympijskou šampionku z roku 2010, která se předloni vrátila k závodění po téměř šesti letech, v neděli ze sjezdovky přepravil vrtulník do nemocnice v Cortině, odkud posléze zamířila do Trevisa.
Tam je podle agentury Reuters hospitalizována na jednotce intenzivní péče, kde má více soukromí. Její život není nijak ohrožen.
"Bohužel jsem utrpěla komplexní zlomeninu holeně, která je nyní stabilní, ale bude vyžadovat mnoho operací, aby se správně zafixovala," vylíčila Vonnová děsivou diagnózu.
Nepřímo tak potvrdila dnešní informaci agentury Reuters, že se v Trevisu podrobila druhé operaci, která měla stabilizovat její stav a zabránit případným komplikacím způsobeným otoky a problémy s prokrvením.
"Ačkoli včerejšek nedopadl tak, jak jsem doufala, a navzdory mimořádné fyzické bolesti, kterou mi způsobil, nic si nevyčítám,“ ubezpečila Vonnová.
„Stát ve startovní bráně byl úžasný pocit, na který nikdy nezapomenu. Už jen to, že jsem tam stála s šancí na výhru, pro mě bylo vítězství," přidala Vonnová, jež se na konci roku 2024 vrátila k lyžování po pětileté pauze.
Její otec Alan Kildow dnes uvedl, že kdyby bylo po jeho, Vonnová už by se k závodům nevrátila.
"Je jí 41 a tohle je konec její kariéry. Lindsey už závodit nebude, jestli k tomu budu mít co říct," řekl agentuře AP.
K jejímu zranění se Kildow nevyjádřil. Podle něj ale Vonnová snáší těžké chvíle dobře.
"Je silná. Ví, co obnáší fyzická bolest. Ví, jak na tom je, a dokáže se s tím vyrovnat. Lépe, než jsem čekal," prohlásil otec americké lyžařky, která má za sebou řadu zranění.
Uvedl, že přespal u ní na pokoji. "Pořád u sebe někoho má. Dokud tu bude, budeme tu taky," slíbil. V Itálii jsou s Vonnovou také bratr a dvě sestry .
Čtyřnásobná vítězka Světového poháru Vonnová byla v této sezoně ve skvělé formě. Vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství. Z toho 12 vybojovala právě na sjezdovce v Cortině.
Britský premiér Keir Starmer v pondělí večer na schůzce s labouristickými poslanci odmítl výzvy k rezignaci, kterým čelil v souvislosti s vazbami bývalého velvyslance v USA Petera Mandelsona na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Starmer se dočkal potlesku a podpory velké části zákonodárců, píší britská média.
Spojené státy přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům. Jedná se o velitelství italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. V pondělí o tom píše agentura AFP s odvoláním na diplomatické zdroje. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za svou bezpečnost.
"Sparta dvakrát vyhrála venku 3:0. Takové výsledky jsou přesvědčivé, ukazují, že Letenští jsou na jaře v pohodě. Jako slávista z ní nemám dobrý pocit, nebezpečně zezadu útočí. Bude to ještě zajímavé," říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Nikola Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu (PfE), nově bude působit jako nezařazená europoslankyně. Ve frakci zasedala spolu s europoslanci ANO a dalším zástupcem hnutí Přísaha Antonínem Staňkem. Na úvod pondělní plenární schůze Evropského parlamentu ve Štrasburku to oznámila jeho předsedkyně Roberta Metsolaová, potvrdila to také Bartůšek.
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková podpořila Ester Ledeckou, jejíž šokující vyřazení ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na zimních olympijských hrách sledovala v neděli v areálu v Livignu naživo.