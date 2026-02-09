Přeskočit na obsah
9. 2. Apolena
Sport

Přílišný risk, startovat neměla. Drsný pád Vonnové budí vášně v lyžařském světě

Miroslav Harnoch
V neděli všichni tajili dech, pak se rozjela živelná diskuze. Drsný pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu rozdělil lyžařský svět na dva tábory, které rozebírají, zda americká veteránka zbytečně neriskovala zdraví, když pod pěti kruhy startovala s přetrženým zkříženým vazem.

Lindsey Vonnová
Pád Lindsey Vonnové na ZOH 2026Foto: CTK
Měl to být jeden z největších sportovních příběhů, které olympijské hry v Cortině a Miláně poznají. Jednačtyřicetiletá americká legenda alpského lyžování zaútočí na medaile i přesto, že vyrazí na start s částečnou náhradou v jednom a přetrženými vazy v druhém koleni.

Bohužel příběh to byl, ale s důrazem na úplně jiné emoce. A trval dlouhých 18 minut. Tolik zabralo ošetřování Vonnové, než se s ní vznesl vrtulník a proletěl nad dějištěm pětadvacátých zimních her.

Zpočátku na adresu olympijské vítězky z Vancouveru pršela jen slova podpory a empatické účasti celého sportovního světa. Reagovali například bývalý španělský tenista Rafael Nadal nebo jeho krajan Carlos Alcaraz.

Ale časem se přidala i kritická slova kvůli jejímu startu navzdory zranění. A nepřidaly tomu ani následné zprávy z nemocnice, podle kterých si Američanka při pádu zlomila nohu a absolvovala už dvě operace.

„I když chápu její rozhodnutí postavit se na lyže a soutěžit, moudré to od ní absolutně nebylo,“ nechal se slyšet například expert a bývalý olympijský vítěz Švéd André Myhrer.

Vonnová nezvládla výjezd ze zatáčky hned v horní pasáži náročné tratě, když se jí zachytila pravá ruka o jednu z branek a ve vzduchu ji úplně přetočila.

„Všichni víme, čím si v posledních dnech procházela, proč se rozhodla startovat, ale myslím, že příliš riskovala. A proto ji i potkal takový pád. Když jela zraněná, následky dopadu jsou pak ještě horší,“ uvedla někdejší slovinská lyžařská hvězda Tina Mazeová.

Američanka sice nedoklouzala až do ochranných sítí, i tak ale její zkroucená poloha a bolestný křik budily hrůzu.

„Za normálních okolností by se jí po nárazu vyplo vázání, ale po letu vzduchem dopadla do měkkého sněhu, takže se pojistka neaktivovala a kolena se jí kroutila na všechny strany,“ líčila bývalá francouzská lyžařka Margot Bailetová.

Ta si nemyslí, že Vonnová spadla proto, že zatížila koleno s přetrženým křížovým vazem.

„Jde o to, že v trénincích takhle nejela, šetřila se, ale v závodě zariskovala, pustila rychlost na hranu možností a nezvládla koordinaci,“ dodala.

Vonnová se předloni vrátila k závodění po téměř šesti letech. V probíhající sezoně byla ve skvělé formě, než si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz.

Do té doby vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství. Z toho 12 vybojovala právě na sjezdovce v Cortině.

