Přílišný risk, startovat neměla. Drsný pád Vonnové budí vášně v lyžařském světě

V neděli všichni tajili dech, pak se rozjela živelná diskuze. Drsný pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu rozdělil lyžařský svět na dva tábory, které rozebírají, zda americká veteránka zbytečně neriskovala zdraví, když pod pěti kruhy startovala s přetrženým zkříženým vazem.
Měl to být jeden z největších sportovních příběhů, které olympijské hry v Cortině a Miláně poznají. Jednačtyřicetiletá americká legenda alpského lyžování zaútočí na medaile i přesto, že vyrazí na start s částečnou náhradou v jednom a přetrženými vazy v druhém koleni.
Bohužel příběh to byl, ale s důrazem na úplně jiné emoce. A trval dlouhých 18 minut. Tolik zabralo ošetřování Vonnové, než se s ní vznesl vrtulník a proletěl nad dějištěm pětadvacátých zimních her.
Zpočátku na adresu olympijské vítězky z Vancouveru pršela jen slova podpory a empatické účasti celého sportovního světa. Reagovali například bývalý španělský tenista Rafael Nadal nebo jeho krajan Carlos Alcaraz.
Ale časem se přidala i kritická slova kvůli jejímu startu navzdory zranění. A nepřidaly tomu ani následné zprávy z nemocnice, podle kterých si Američanka při pádu zlomila nohu a absolvovala už dvě operace.
„I když chápu její rozhodnutí postavit se na lyže a soutěžit, moudré to od ní absolutně nebylo,“ nechal se slyšet například expert a bývalý olympijský vítěz Švéd André Myhrer.
Vonnová nezvládla výjezd ze zatáčky hned v horní pasáži náročné tratě, když se jí zachytila pravá ruka o jednu z branek a ve vzduchu ji úplně přetočila.
„Všichni víme, čím si v posledních dnech procházela, proč se rozhodla startovat, ale myslím, že příliš riskovala. A proto ji i potkal takový pád. Když jela zraněná, následky dopadu jsou pak ještě horší,“ uvedla někdejší slovinská lyžařská hvězda Tina Mazeová.
Američanka sice nedoklouzala až do ochranných sítí, i tak ale její zkroucená poloha a bolestný křik budily hrůzu.
„Za normálních okolností by se jí po nárazu vyplo vázání, ale po letu vzduchem dopadla do měkkého sněhu, takže se pojistka neaktivovala a kolena se jí kroutila na všechny strany,“ líčila bývalá francouzská lyžařka Margot Bailetová.
Ta si nemyslí, že Vonnová spadla proto, že zatížila koleno s přetrženým křížovým vazem.
„Jde o to, že v trénincích takhle nejela, šetřila se, ale v závodě zariskovala, pustila rychlost na hranu možností a nezvládla koordinaci,“ dodala.
Vonnová se předloni vrátila k závodění po téměř šesti letech. V probíhající sezoně byla ve skvělé formě, než si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz.
Do té doby vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství. Z toho 12 vybojovala právě na sjezdovce v Cortině.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
Mezi deseti z celého světa. Do výběru Books at Berlinale se dostal román Eliho Beneše
Kniha Nepatrná ztráta osamělosti českého spisovatele Eliho Beneše se dostala do výběru Books at Berlinale, který organizuje filmový festival Berlinale společně s Frankfurtským knižním veletrhem. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci Moravské zemské knihovny.
Studovat bez přerušení kariéry? Online forma mění pravidla
Vysokoškolské studium nemusí být jen o pevném rozvrhu a každodenní docházce do poslucháren. Online studium dnes nabízí flexibilní a plnohodnotnou alternativu ke klasické výuce.
ŽIVĚ3. den OH: Curleři zakončili turnaj výhrou, Zabystřanovi kombinační sjezd nevyšel
Sledujte události a zajímavosti ze třetího dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Národní rozpočtová rada je zbytečná, řekl Babiš. Řídit se jí nechce, zrušit ji nemůže
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nepřipravuje zrušení Národní rozpočtové rady (NRR). Na tiskové konferenci po jednání vlády v pondělí upozornila, že rada je zřízena zákonem. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu označil NRR za zbytečnou, o jejím zrušení mluvil náměstek Schillerové Petr Mach (SDP).