Brazilci? Jak Karel Gott na Slavících, vtipkují čeští šampioni. Tleskal jim i Krpálek

Jsou pod velkým tlakem. Hlasatel je zve na hřiště vždy s nálepkou "světových šampionů". Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner ale i tak zatím procházejí olympijským turnajem v Paříží bez větších problémů. Ve středu je nerozhodil ani noční budíček a teď vyhlíží souboj o první místo ve skupině s Brazilci.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Na písečný kurt pod Eiffelovou věží vyběhla česká dvojice proti rakouským pánům Julianu Hörlovi a Alexanderu Horstovi už v devět hodin ráno. Vzduch sice trochu pročistil noční a brzký ranní déšť, ale i tak to znamenalo nepříjemnost, brzké vstávání.

"Budík zvonil ve 4:45. Měli jsme s Perunem podobný výraz, když jsme se na sebe podívali. Každý rozsvícenou svoji lampičku, jestli je to zrovna to pravé ořechové. Ve vesnici bylo po včerejšku vedro a spánek mohl být taky lepší. Těšíme se na chladnější den, že to budeme odpoledne dospávat," přiznal Schweiner.

I když pořád nejsou stoprocentně spokojení s předvedenou hrou, na kontě mají dvě vítězství, nulu na kontě ztracených setů a hlavně už jistý postup do vyřazovacích bojů.

"Jsme v dobré pozici, protože když vyhrajeme, tak jsme vyhráli skupinu a budeme mít solidní lepší nasazení do play off. Pokud prohrajeme, tak můžeme minimálně do dalšího zápasu tvrdit, že každý dobrý turnaj začíná porážkou s Brazilci," zavtipkoval Perušič.

Brazilskou dvojici Evandra s Arthurem totiž potkali i při vítězném mexickém tažení na mistrovství světa a tam právě s Jihoameričany prohráli. Nyní tedy přijde na závěr skupiny odveta.

"Bude to velmi těžký soupeř. Je to tým, který se dal dohromady krátce před začátkem olympijské kvalifikace. Je vidět, že se rok od roku více sehrávají, jejich hra je přesnější, neustále se zlepšují. Vyšší z nich Evandro je, tuším, od roku 2017 vyhlašován nejlépe podávajícím hráčem na tour. Začíná to trochu připomínat Karla Gotta na Slavících," vysvětlil Perušič.

Punc světových šampionů a aspirantů na jednu z medailí přitáhl do ochozů spoustu českých fanoušků. Takže zápas měl i dopoledne slušnou atmosféru.

"Paříž je blízko a popularita beache hodně roste. Už díky Maki a Kiki (Markétě Slukové a Kristýně Kolocové, pozn. red.) od Londýna. Všechny ty týmy, které od té doby hrají, stojí za popularizací toho sportu. Jestli jsme my přispěli alespoň nějakým dílem, tak budu taky rád, protože těch českých vlajek je tam vidět a slyšet opravdu hodně," libuje si Schweiner.

Navíc jim chodí fandit i někteří další čeští olympionici. Ve středu ráno vyrazil na volejbal i český judista a další medailová naděje výpravy Lukáš Krpálek.

"Moc si vážíme toho, že nám přišli zafandit a doufáme, že dostaneme šanci jim to oplatit. Během turnaje jsme limitovaní tréninky, programem, odpočinkem, ale chystáme se určitě," dodal Perušič.

Souboj o první místo ve skupině s brazilským párem je na programu v pátek večer.