Bez parkuru vzniklo nové sportovní odvětví, říká kouč českých moderních pětibojařů

Jednou z pěti disciplín moderního pětiboje je od olympijských her v roce 1912 parkur. Avšak od příštího roku bude na všech vrcholných mezinárodních akcích jízda na koni nahrazena překážkovou dráhou, kterou budou zdolávat sami závodníci. "Je to disciplína, která do moderního pětiboje nepatří," netají reprezentační trenér Jakub Kučera v rozhovoru pro Aktuálně cz. svůj názor.

O vyřazení parkuru z moderního pětiboje se hodně mluvilo po skandálu se zacházením s koňmi na olympiádě v Tokiu. To ale nebyl jediný důvod, že? Po hrách v Tokiu vyvinula řada zemí přes MOV tlak na Mezinárodní pětibojařskou unii, že nemají možnost tréninku jízdy na koni. A požadovaly, aby došlo ke změnám v jeho dosavadní náplni, čímž by se tento sport stal atraktivnější, ekonomicky zajímavější a dostupnější po celém světě. Související Německá hvězda čelí žalobě. Při olympiádě prý týrala Svatého chlapce Jak na tento tlak Mezinárodní pětibojařská unie reagovala? Nebyla schopna vzniklou tuto situaci zvládnout, a tak se vytvořila komise, která na výběr nové disciplíny měla od jednotlivých federací celkem 61 návrhů. Velké množství jich bylo doslova nesmyslných a nakonec hlavně s marketingovou příchutí vznikla prý pro svoji finanční návratnost a efektivitu překážková dráha, dlouhá 80 metrů. Na ní musejí závodníci překonávat osm až deset různých překážek, což bude vyžadovat náročnost především na horní polovinu těla. Jaký je ohlas na tento verdikt na mezinárodní scéně? Oficiální místa hodnotí tuto změnu kladně, protože moderní pětiboj začne být sledovaný ve větším počtu zemí. Avšak federace, v nichž tento tradiční sport zapustil své kořeny, mají odlišný názor. Většina z nich si nemyslí, že tím bude dosaženo jeho větší popularizace, protože určité problémy nejsou v jízdě na koni, ale v jiných oblastech. Hrozilo, že moderní pětiboj nebude už v roce 2028 v programu olympijských her v Los Angeles… Na kongresu Mezinárodní unie, kterého jsem se zúčastnil se svazovým předsedou, jsme bojovali o to, aby jízda na koni v našem sportu zůstala. Závěr jednání měl dvojí podobu. Buď jízda na koni v moderním pětiboji zůstane, ale potom nebude v programu olympijských her. A protože by neúčast na hrách měla fatální následky, tak velké procento federací hlasovalo pro zrušení parkuru. Jak se na této změně podepsali příští olympijští pořadatelé? Myslím si, že organizační výbor her měl velice důležité slovo. Pro Američany je to problematická disciplína už více než deset let i kvůli tamější etické péči o zvířata a velkém odporu vůči jejich využívání. Hlavně jim však šlo o peníze, čili zařazení disciplíny, která bude ekonomicky zajímavější. Tradiční parkur tedy nahradí jakási překážková dráha. Není to příliš velký a necitlivý zásah? Z oficiálních míst se o tom takto nemluví, ale představitelé českého moderního pětiboje nejsou jediní, kteří jsou opačného názoru. Navíc má dojít i ke změně obsahu šermířské disciplíny, takže je otázka, jakou vůbec bude mít moderní pětiboj podobu za čtyři roky. Letos už by měly být mládežnické soutěže pořádány v nové podobě. Máte nějaké ohlasy na tuto změnu? Stručně řešeno: nelíbí se nám. Už loni byly některé akce bez jízdy na koni a začínáme vytvářet podmínky pro nový projekt. A jakou cestou se český moderní pětiboj vydá? Má za sebou už řadu různých novinek. Místo několika dní se jeho program musí vejít do jednoho dne, došlo k přechodu na laserové zbraně, jsou jiné tratě běžecké i plavecké, ale na všechny různé úpravy jsme se vždy dokázali adaptovat a s enormní snahou, aby moderní pětiboj zůstal v každé podobě tím nejtradičnějším sportem. Vyřazení jízdy na koni je však zásah, kterým se vytváří nové sportovní odvětví.