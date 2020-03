Zlín vyhrál zápas bez diváků v Olomouci 3:1 a vyrovnal sérii

Hokejisté Zlína vyhráli ve druhém utkání předkola play off extraligy v Olomouci 3:1 a sérii na tři vítězné zápasy vyrovnali na 1:1. Zápas se hrál kvůli hrozbě šíření koronaviru bez diváků. Série by měla pokračovat ve čtvrtek a v pátek ve Zlíně, ale o dalším osudu play off budou svaz a kluby jednat ve středu.

Hráči se až krátce před utkáním dozvěděli, že se bude hrát. Zlín začal oproti předchozímu zápasu mnohem aktivněji a v 7. minutě mohl Dufek otevřít skóre z mezikruží. O pět minut později zakončoval přes blokujícího obránce Řezníček, ale také s jeho pokusem si Konrád poradil. Zlín potom dostal k dispozici téměř dvě minuty trvající přesilovou hru pěti proti třem, nesehrál ji ale dobře a Konráda ohrozil jen střelami z větší vzdálenosti. Přesto se Zlín dostal do vedení, když tři minuty před koncem první třetiny dorazil vlastní nahození za Konrádova záda Okál. Zhruba minutovou dvojnásobnou přesilovou hru hráli hosté také na začátku druhé třetiny. Stejně jako v první třetině ale Konráda pořádně neohrozili. K nebezpečné dorážce se dostali až při klasické pokračující přesilovce, Ondráček ale netrefil odkrytou část branky. První polovina druhé třetiny byla značně rozkouskovaná. Přesně v polovině zápasu se z nenápadné akce prosadil olomoucký obránce Dujsík, jenž při signalizovaném vyloučení hostů poslal do sítě zblokované Švrčkovo nahození. Olomouc poté měla více ze hry a Kašík se musel rychle přesouvat proti zakončení Musila a střele Olesze. Obě situace brankář hostů zvládl. Po 30 vteřinách třetí třetiny vykopl Nahodilův pokus pozorný Kašík. V přesilové hře Olomouce zlínský gólman ztratil puk z dohledu a Klimek z první zamířil těsně vedle prázdné branky. Ve 47. minutě Zlín využil drobného zaváhání domácích a z brejkové situace vstřelil důležitou druhou branku. Šlahař se při přečíslení dvou proti jednomu neunáhlil a nabídl puk volnému Honejskovi, který prostřelil Konráda mezi tělem a rukou. Deset minut před koncem hosté zvýšili na 3:1. Úspěšným střelcem se v přesilové hře stal podruhé v zápase Okál. Trenéři domácích ještě využili možnost zkontrolovat situaci na videu, ale rozhodčí branku uznali. Olomouc se mohla vrátit do zápasu o dvě minuty později díky Irglovi, ale domácí střelec trefil v dobré pozici pouze tyč. Olomouc pak otevřela hru a brankář Konrád se musel blýsknout několika dobrými zákroky. Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Olomouc - PSG Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Branky a nahrávky: 30. Dujsík (Švrček, J. Knotek) - 17. Okál (Honejsek), 47. Honejsek (Šlahař, Ferenc), 50. Okál (Honejsek, Ferenc). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:1. Olomouc: Konrád - Škůrek, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, J. Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Skladaný, Kolouch, V. Tomeček. Trenér: Moták. Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Řezníček, Buchta, Freibergs, Gazda, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Köhler - Honejsek, Kubiš, Popelka - Dufek, Claireaux, Šlahař - P. Sedláček, Herman, Okál. Trenér: Svoboda.