Benative
16. 12. Albína
Hokej

"Jeden z nejlepších podpisů Bruins." Česká brankářská naděje už ohromuje i v zámoří

Daniel Poláček
Hvězdný Jeremy Swayman se výkonnostně vrátil mezi elitu NHL, pro hokejový Boston to ovšem není jediná výborná zpráva ohledně brankoviště. Na klubové farmě v Providence totiž září mladý Čech Šimon Zajíček.

ZAJÍČEK Šimon, sportovec, hokejista, Poruba 2025
Šimon Zajíček v dresu české reprezentaceFoto: Paprskář Pavel
Když v květnu podepsal s Bostonem roční nováčkovskou smlouvu jistý Zajíček, v zámoří zpravidla nevěděli, o kom je řeč.

A není divu. Nikdy nedraftovaný rodák z Frýdlandu si sotva stačil udělat jméno v Česku. Teprve v minulé sezoně se po letech dřiny stal hlavní brankářskou oporou extraligového Litvínova.

Vedl si nicméně tak dobře (ve 29 zápasech základní části zastavil 93 procent puků, nejvíc v lize), že ho začali lanařit z NHL.

Přetahovanou vyhráli Bruins, kteří se kromě přežívající české kolonie v čele s Davidem Pastrňákem vyznačují tím, že nemají zcela vyřešenou brankářskou otázku. Za jedničkou Swaymanem se smlouvu na sedm sezon včetně této zeje propast.

Jako následník Joonase Korpisala, zkušené, ale nevyrovnané dvojky, se rýsoval 26letý Michael DiPietro, ale momentálně hierarchii komplikuje o dva roky mladší Zajíček.

„Jeden z nejpřekvapivějších podpisů Bruins se tiše proměnil v jeden z nejlepších,“ napsal o českém gólmanovi skaut Kenny Kaminsky z webu DobberProspects.

Zajíček zatím nastoupil do 11 zápasů za Providence a úspěšnost zákroků vyšponoval na 93,2 procenta, což ho řadí mezi pět nejlepší brankářů farmářské AHL.

„Na to, že hraje v Severní Americe svou první sezonu, se přizpůsobil nečekaně hladce. Trvalo mu jen chviličku, než si zvykl na menší hřiště, což je u evropských gólmanů vzácné,“ poznamenal Kaminsky.

Zajíčkovi přišlo vhod, že v průběhu angažmá v Litvínově zažil zúžení domácího kluziště na zámořských 26 metrů. V Česku sice poznal i tradiční evropská „letiště“ s 30metrovou šířkou, ale menší led pro něj není novinkou.

„Největší Zajíčkovou předností je schopnost sledovat puky v hustém provozu,“ pokračoval skaut. „Hraje klidným, vyrovnaným stylem, který je založen spíše na správném postavení než na výbušnosti, byť z jedné strany na druhou přechází rychleji, než byste čekali.“

„Vynikající je také v kontrole odrazů; kotouče konzistentně směruje do bezpečných míst a pochytá všechno, co soupeř neumístí dokonale,“ připojil Kaminsky.

To vše přispívá k nebývalé fazóně záložního týmu Bruins, který se přetahuje o vedení v 15členné Východní konferenci.

Ačkoliv v klubové hierarchii je nadále výše zkušenější DiPietro, který chytá podobně fantasticky a dostává o něco více prostoru, o šanci v NHL si říká i Zajíček. Ať už u Bruins, nebo jinde.

„Sílí přesvědčení, že ostatní kluby mohou Bostonu kvůli jeho přeplněnému brankovišti začít volat,“ upozornil Kaminsky.

