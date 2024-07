"Větší cirkus jsem neviděl." Argentinští fotbalisté jsou z dění na OH v šoku

Letní olympiáda ve Francii oficiálně startuje až v pátek večer, ale už teď má na kontě první velký sportovní skandál. Středeční fotbalový zápas mezi Argentinou a Marokem přinesl těžko uvěřitelné dění.

Nejdřív se zdálo, že utkání v Saint-Étienne skončilo remízou 2:2. Poté, co Argentinec Cristian Medina po obřím tlaku vyrovnal v 16. minutě (!) nastavení. Sudí duel natáhli kvůli velkým prodlevám, hlavně ve druhé půli.

Ještě chvíli se mělo hrát, ale nastal chaos.

Z ochozů na hřiště létaly kelímky, plastové láhve a také dělbuchy, které podle televizních záběrů ohrožovaly argentinské fotbalisty. Nikoho naštěstí nezranily.

Rozhodčí každopádně poslali týmy do kabiny, diváci museli opustit stadion.

Konec to ovšem nebyl. Později se ukázalo, že zápas byl jen přerušen. Fotbalisté nakonec po dlouhé prodlevě přišli zpátky na trávník a začali se rozcvičovat.

A co je hlavní, Argentinci zjistili, že jejich vyrovnávací gól neplatí. VAR totiž odhalil těsný ofsajd. Toto rozhodnutí přišlo zhruba dvě hodiny (!) od přerušení duelu.

Následně se odehrály už jen tři minuty, během nichž další branka nepadla. Argentinci tudíž prohráli s Marokem 1:2.

"Tohle je historická ostuda," soptil nad průběhem klání argentinský obránce Nicolás Otamendi.

"Větší cirkus jsem v životě neviděl," přidal trenér jihoamerického celku a bývalý vynikající fotbalista Javier Mascherano.

"Tohle jsou olympijské hry, ne regionální turnaj. Řekli nám, že zápas byl pozastaven z bezpečnostních důvodů. Přerušovalo se hned sedmkrát, protože lidé vběhávali na hřiště. Poté, co jsme odešli do šatny, se nám o VAR nikdo nezmínil, dokonce i web olympiády hlásil výsledek 2:2. Nechci být nikým zvýhodňován, ale také nechci, aby mě někdo klamal, jako se to stalo proti Maroku."

Mascherana rozhodilo už úterý, kdy se někteří argentinští fotbalisté stali obětí krádeže, zatímco trénovali.

"Někdo se k nám vloupal a okradl nás. Thiagu Almadovi ukradli hodinky, prsteny, všechno, a to během tréninku na olympijských hrách. My pořád musíme ukazovat svoje průkazy, ale pak se stane tohle," kroutil hlavou.

A ještě se vrátil k chaotickému zápasu proti Maroku: "Sedmkrát někdo vběhl na trávník, házeli po nás dělbuchy. Řekli nám, že zápas skončil 2:2. Ani Maroko už pak nechtělo pokračovat."

Maročtí fotbalisté navzdory nedisciplinovanosti svých příznivců mohou slavit výhru 2:1.

Jako rozhodující se ukázala jejich proměněná penalta ze začátku druhého poločasu. Stejně jako první gól Maroka ji měl na svědomí Rahimí. Giovanni Simeone, syn slavného trenéra Atlética Madrid Diega Simeoneho, pak jen snížil.

Ve skupině, z níž postupují do čtvrtfinále dva nejlepší celky, nastoupí Argentinci ještě proti Iráku a Ukrajině.