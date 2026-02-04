"Obrovská čest." Českými vlajkonoši na ZOH budou Pastrňák a Charvátová

Českými vlajkonoši na pátečním slavnostním zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě Český olympijský výbor.
"Jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný," uvedl Pastrňák, který ponese vlajku na stadionu San Siro v Miláně. Charvátová bude vlajkonoškou v Cortině d'Ampezzo.
Před dvěma lety v Paříži na letních olympijských hrách nesli vlajku judista Lukáš Krpálek a lukostřelkyně Marie Horáčková. V roce 2022 na zimní olympiádě v Pekingu byli vlajkonoši krasobruslař Michal Březina a kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills.
V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Mluvčí prezidenta Vít Kolář ve středu po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává od předsedy vlády nový návrh. Filipa Turka (Motoristé) totiž prezident nikdy nejmenuje, uvedl předseda vlády. Babiš ale na Motoristy neplánuje tlačit, aby navrhli jiného kandidáta na ministra životního prostředí.
Polsko už není jen chudým „tankovým bojištěm“ mezi Východem a Západem, ale spíše „jižní Skandinávií“. Ve svém projevu na Oslo Security Conference to prohlásil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Představil i podle něj jedinou cestu, jak zastavit Vladimira Putina. Promluvil také o vztahu k Donaldu Trumpovi a o Nobelově ceně míru.
Otázka Filipa Turka ve vládě je jednou provždy vyřešená. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že Turka do vlády Pavel nikdy nejmenuje. Neobvyklé spojenectví dvou nejvyšších ústavních činitelů Motoristy, respektive jejich nejvýraznější tvář, vyšachovalo ze hry.