Obrat po půlce a krok k postupu. Plzeň porazila ukrajinský Kryvbas

Fotbalisté Plzně vstoupili do kvalifikace Evropské ligy vítězstvím 2:1 nad Kryvbasem Kryvyj Rih v úvodním venkovním utkání 3. předkola.

Ukrajinský celek v souboji třetích týmů svých domácích soutěží z minulé sezony od 20. minuty vedl poté, co se trefil Prince Kwabena Adu. Krátce po změně stran ale vyrovnal teprve šestnáctiletý Jiří Panoš a stal se nejmladším českým střelcem v historii pohárů. V 69. minutě dokonal obrat střídající Daniel Vašulín.

Kryvbas kvůli ruské invazi na Ukrajinu hostil zápas ve svém azylu v Košicích. Odveta je na programu za týden a Viktorii by v Doosan Areně stačila k postupu i remíza. Západočeši navázali na lednovou výhru 3:0 nad Kryvbasem ze zimní přípravy.

Pokud by Viktoria přes ukrajinského soupeře přešla, v závěrečném 4. předkole by se o účast v hlavní fázi utkala se skotskými Hearts a měla by jistotu podzimu v pohárech. V případě nečekaného vyřazení by v play off Konferenční ligy narazila na Betis Sevilla. Západočeši usilují o jubilejní desátou účast v hlavní fázi pohárů, na jaře postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhli svého největšího úspěchu v soutěžích UEFA.

Trenér Viktorie Koubek po víkendové bezbrankové remíze v lize v Jablonci pozměnil složení útoku. Jen na lavičce začala letní posila Vašulín, na hrot se posunul Vydra a šanci nečekaně dostal mladý ofenzivní záložník Panoš, který nastoupil k pohárové premiéře. Kvůli nemoci stále scházela brankářská jednička Jedlička, jehož nahradil Tvrdoň.

V lednovém vzájemném duelu dala Viktoria během 24 minut dvě branky, tentokrát jí ale první poločas nevyšel. Sice podle očekávání více držela míč, ale k šancím se zpočátku nedostávala. Za hosty v úvodním dějství výrazněji zahrozil jen Vydra, který v 19. minutě hlavičkoval v dobré pozice nad.

O minutu později otevřel skóre Kryvbas. Po nákopu za obranu postupoval z levé strany do brejku Dibango a jeho centr z voleje sklepl do sítě Adu. Hosty inkasovaný gól viditelně rozhodil a v 38. minutě je zachránil Tvrdoň, který vykopl Dibangovu střelu.

Koubek po přestávce poslal na trávník Vašulína místo Vydry a jeho svěřenci brzy srovnali. Panoš ve 48. minutě potáhl míč, napřáhl zpoza vápna a ukázkovou střelou trefil přímo horní roh branky.

Šestnáctiletý talent se dočkal premiérového gólu za A-mužstvo Viktorie a rozjásal několik stovek hostujících fanoušků, kteří Plzni chvílemi vytvářeli prakticky domácí prostředí. Dosavadním nejmladším českým střelcem v pohárech byl Hložek, jenž se v dresu svého bývalého klubu Sparty prosadil v 17 letech.

Západočeši hráli v druhé půli jako vyměnění a brzy mohli otočit stav. Červ však obstřelem těsně minul a v 56. minutě Šulc zblízka šajtlí neprotlačil míč mezi brankářovy nohy. V polovině druhého dějství po delší době zahrozili i domácí. Vakulko v 67. minutě hlavičkoval do břevna a vzápětí Tvrdoň vyrazil tvrdou ránu střídajícího Sosaha.

O pár desítek sekund později udeřilo na opačné straně. Šulc vybojoval míč, přešel přes několik protihráčů a připravil ve vápně gól pro střídajícího Vašulína. Šestadvacetiletý útočník si připsal první soutěžní branku za Viktorii po letním příchodu z Hradce Králové.

Favorit už si ve zbytku duelu vedení zkušeně pohlídal a ani ve čtvrtém soutěžním utkání sezony neprohrál. Západočeši potvrdili, že se jim poslední dobou v kvalifikacích pohárů daří, v předkolech nenašli přemožitele už 13 zápasů.

Kryvbas Kryvyj Rih - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)

Branky: 20. Adu - 48. Panoš, 69. Vašulín. Rozhodčí: Gishamer - Riedel, Schreiner - Schüttengruber (video, všichni Rak.). ŽK: Adu, Dibango, Vakulko - Panoš, Vašulín.

Kryvbas: Kliščuk - Ponědělnik, Romančuk, Steckov, Dibango - Bizimana - Kuzyk (66. Drambajev), Tverdochlib (55. Luňov), Vakulko (81. Matteo Amoroso), Mykytyšyn (66. Sosah) - Adu (81. Kožuško). Trenér: J. Vernydub.

Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Kalvach, Červ (90.+5 Sojka), Havel (90.+1 Mosquera) - Šulc (90.+1 Jirka), Panoš (64. Slončík) - Vydra (46. Vašulín). Trenér: Koubek.