O jedno místo za nejlepšími. Sáblíková byla na třech kilometrech na ME čtvrtá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na mistrovství Evropy v Tomaszówě Mazowieckém čtvrté místo v závodě na 3000 m.
Na bronz ztratila osmatřicetiletá česká reprezentantka časem 4:08,071 více než dvě sekundy, zvítězila Norka Ragne Wiklundová.
Trojnásobná olympijská šampionka Sáblíková se ve své rozlučkové sezoně představila na kontinentálním šampionátu po pěti letech.
Světová rekordmanka porazila v poslední osmé rozjížďce Italku Francescu Lollobrigidaovou, ale na stupně vítězů nedosáhla.
V Polsku se tak Sáblíkové nepodařilo rozšířit sbírku 12 medailí z mistrovství Evropy ve víceboji. Na ME na jednotlivých tratích startovala dosud pouze jednou a v roce 2020 byla na trojce stejně jako dnes čtvrtá.
Vedoucí žena Světového poháru Wiklundová překonala o dvě sekundy vlastní rekord dráhy a časem 4:00,548 vyhrála o 4,72 sekundy před Belgičankou Sandrine Tasovou.
Bronz získala Nizozemka Sanne In 't Hofová, za níž Sáblíková zaostala o 2,16 sekundy. Druhá česká závodnice Lucie Korvasová skončila předposlední patnáctá.
Sáblíková se měsíc před olympijskými hrami účastnila ME z plného tréninku především proto, aby nevypadla ze závodního tempa. Ve startovním poli chyběly některé z jejích největších soupeřek, na příklad kompletní trio Nizozemek kvalifikovaných na hry v Miláně.
V Polsku by se ještě Sáblíková měla představit ve stíhačce družstev. Vedoucí muž Světového poháru na dlouhých tratích Metoděj Jílek dal naopak přednost tréninku a na šampionátu nestartuje.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):
Muži:
Stíhací závod družstev: 1. Itálie 3:40,960, 2. Nizozemsko 3:45,669, 3. Norsko 3:47,153.
Ženy:
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:00,548, 2. Tasová (Belg.) 4:05,266, 3. In 't Hofová (Niz.) 4:05,913, 4. Sáblíková 4:08,071, ...15. Korvasová (obě ČR) 4:22,387.
Sprint družstev: 1. Polsko 1:27,076, 2. Belgie 1:32,650, 3. Německo 1:34,521.
