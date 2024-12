Dán utrpěl už 30 zlomenin. Nezlomná vůle ho drží v sedle motorky i skoro v padesáti

Na motorkách nemají brzdy a s každým startem riskují zdraví. Přesto by nikdo ze závodníků na ploché dráze svůj sport nevyměnil za jiný.

Dokonalým příkladem toho, jaká může být lidská vůle a odhodlání plochodrážníka, je Nicki Pedersen. Trojnásobný mistr světa překonal za svou kariéru nespočet zranění, jen zlomenin utrpěl na třicet.

Nejednou se zdálo, že jeho závodní kariéra musí nevyhnutelně skončit. Před dvěma lety se v polské lize na domácím oválu v Grudziądzu brutálně potkal s mantinelem a utrpěl těžká zranění kyčelní kosti a pánve.

Těžká nehoda, která málem ukončila Pedersenovu kariéru:

"Většina normálních lidí má po takové újmě problém se vůbec vrátit k běžnému životu," uvedl Pedersen. Dán v době největší bolesti užíval až 25 tablet denně, včetně morfinu.

Navzdory pochybnostem a bolestem se ale v říjnu téhož roku znovu posadil na motorku a začal trénovat. Jeho touha vrátit se na vrchol byla nezlomná, přestože následky nehody byly stále patrné.

Loni spíš než se soupeři na trati bojoval hlavně se zdravím. Často musel vzdávat závody, což vedlo k ukončení spolupráce s týmem z Grudziądzu.

Zdálo se, že jedna z největších hvězd historie ploché dráhy má po kariéře. V Polsku, kde je plochá dráha sportem číslo jedna, nenašel žádné angažmá. Jezdec sám začal zvažovat odchod do Dubaje a život v luxusu.

"Rozumím, proč by si moje matka přála, abych skončil. Ale tohle je moje práce, i když jednoho dne skončí. Možná za dva nebo tři roky," přiznal rozhovoru pro dánský list Ekstrabladet.

Navzdory všem očekáváním se Pedersenovi podařilo najít v Polsku nové působiště. Jeho novým zaměstnavatelem bude v nejvyšší soutěži tým z Rybniku.

Fanoušci "Žraloků" jsou nadšení. Dánská hvězda je známá bojovností a schopností dodat týmu energii, zvláště při domácích závodech.

"Tajemstvím jeho úspěchu je neuvěřitelná vůle. Po každém závažnějším zranění by měl být slabší. Jenže on se tak tvrdě soustředil na rehabilitaci, že se vrátil ještě silnější," uvedl fyzioterapeut Piotr Lutowski, který s Pedersenem spolupracoval.

Pedersen, který je pověstný bleskový starty a často až hraniční stylem jízdy, letos oslaví 48. narozeniny. I když sám přiznává, že jeho bratr Ronnie měl větší talent, byl to právě Nicki, kdo dokázal maximálně vytěžit svoji odhodlanost k cestě na samotný vrchol.

Pedersenova kariéra nyní uzavírá kruh, neboť právě jako jezdec klubu z Rybniku v roce 2003 vyhrál svůj první titul mistra světa. Tehdy to byla obrovská senzace. Pokud by nyní pomohl týmu ze Slezska udržet se v extralize, byla by to podobně překvapivá událost.