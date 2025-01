Nová role pro Jágra. Fanoušci Pittsburghu hlasovali, co s českou legendou

Loňské usmíření Jaromíra Jágra s Pittsburghem přiblížilo jejich možnou spolupráci v budoucnu. Nad tím, jakou podobu by měla mít, se v anketě zamysleli příznivci zámořského klubu.

Zápis 4+3 ve 22 zápasech při icetimu 13:52. Jágr v téměř 53 letech stále hraje profesionální hokej a posouvá vlastní rekord coby nejstarší střelec české extraligy.

Mělo by ale jít o jeho poslední sezonu. Navíc je možné, že u kladenských Rytířů skončí nejen jako útočník, ale také v roli majitele.

Většinovým vlastníkem je od roku 2011, šest let nato převzal klub kompletně. Loni ale avizoval, že by uvítal příchod investora. A před pár měsíci se sešel s podnikatelem Tomášem Drastilem, který se prezentuje jako vážný zájemce o koupi klubu a ujišťuje, že by ho nestěhoval do jiného města.

Prodej Rytířů by Jágrovi otevřel cestu k práci v Pittsburghu, kde po české osmašedesátce delší dobu pokukují.

Loni v únoru mezi nimi došlo k definitivnímu usmíření. Penguins Jágra, jednoho z nejlepších hráčů své historie, několik dní hostili a hlavně vyvěsili pod strop haly jeho dres. Dřívější bučení vystřídaly ovace.

Zapomenulo se na kontroverzní rozchod v podobě výměny do Washingtonu nebo na pozdější návrat z ruské KHL, kdy Jágr místo do Pittsburghu zamířil k jeho největšímu rivalovi - do Philadelphie.

Převážila dávnější historie. Jágr vyhrál v Pittsburghu dva Stanley Cupy a kupu individuálních trofejí. Přes tisíc bodů dokázali za Penguins nasbírat už jen tři další hokejisté - Mario Lemieux, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin.

Poslední dva jsou teď součástí doznívající zlaté éry klubu. Pittsburgh se sice pořád tlačí do play off, ale hlavní slovo už mají v NHL jiní.

Proto když online deník The Athletic ke konci minulého roku uspořádal anketu s asi 1300 fanoušky Penguins, téměř dvě třetiny si přály přestavbu týmu. Ta tradičně spočívá ve výprodeji části hráčů za mladé naděje a výběry v draftu.

Součástí změn by ale mohl být i Jágr, kterého by Pittsburgh rád zapojil do chodu klubu. Byť z předchozích vyjádření není jasné, jak konkrétně.

Podle bezmála dvou třetin fanoušků by Jágr měl dělat týmového ambasadora.

Dalších 15 procent respondentů vidí českou legendu v roli skauta a 11 procent jako trenéra. Necelým třem procentům příznivců by Jágr vyhovoval jako televizní komentátor.

V anketě se řešilo i to, jaké designové prvky by měly zdobit nový alternativní dres Penguins. A mezi sedmi zveřejněnými možnostmi nechyběl "Jágrův mullet", tedy populární účes z 80. a 90. let, s nímž česká osmašedesátka vtrhla do NHL. Podle The Athletic to "stojí za pokus".