"Štefanova chyba změnila běh dějin NHL." Kanadský dokument nově o českém kiksu

Kdyby hokejista Patrik Štefan před necelými 18 lety nepředvedl nevídané zaváhání a zasunul puk do zcela odkryté brány, dnešní NHL by dost možná vypadala úplně jinak. Překvapivým důsledkům nechvalně proslulého českého momentu se věnuje dokument kanadské sportovní televize TSN.

Co by u jiných byla slušná kariéra v NHL, je u Štefana propadák. Jako první muž draftu 1999, zatížený obrovskými očekáváními, selhal.

Ve své poslední zámořské sezoně, po výměně z Atlanty do Dallasu, navíc předvedl dodnes připomínaný kiks.

Psal se leden 2007. Dallas vedl na ledě Edmontonu 5:4 a tehdy 26letý Štefan pelášil v posledních vteřinách sám na soupeřovu prázdnou branku. Všichni čekali, že definitivně rozhodne. Kvůli poskočení puku v nesprávný okamžik ale minul, spadl a nechtěně spustil bleskový protiútok, na jehož konci stál vyrovnávající Aleš Hemský.

Nejsledovanější youtubové video, které neuvěřitelný sled událostí připomíná, má dnes téměř tři miliony zhlédnutí.

Co v něm ale pochopitelně chybí, je širší, a přitom neméně zajímavý kontext zápasu. Tomu se po 18 letech věnuje dokument stanice TSN.

Dostal název The Butterfly Effect, a to podle tzv. motýlího efektu, myšlenky, že i zdánlivě nevýznamné třepání motýlích křídel, v tomto případě netrefení prázdné brány, může nakonec způsobit třeba tajfun na druhé polovině světa.

Co tedy zapříčinil Štefan?

Svůj tým vlastně nijak nepoškodil. Dallas po zpackaném závěru základní hrací doby vyhrál 6:5 na nájezdy a do tabulky získal dva body, maximální počet. Do play off postoupil.

Jde o Edmonton. Ten se ročníkem po předchozím postupu do finále Stanley Cupu protrápil a skončil na chvostu soutěže, konkrétně na šestém místě od konce.

Zde do počtů vstupuje Štefan. Kdyby opuštěnou bránu trefil nebo alespoň nedopustil protiútok, Edmonton by měl v konečném součtu o bod méně a obsadil pátou příčku od konce.

Z pohledu draftové loterie zásadní rozdíl.

Zatímco dnes může v právo první volby doufat hned jedenáct nejhorších klubů sezony, tehdy jich bylo jen pět. A právě pátý vzadu se navzdory nízké pravděpodobnosti dočkal.

Kvůli Štefanovi to nebyl Edmonton, ale Chicago, které podle očekávání udělalo celkovou jedničku z - dnes již legendárního - křídelníka Patricka Kanea. S jeho zásadní pomocí získalo v letech 2010 až 2015 tři Stanleyovy poháry.

To Edmonton, čekající na ligové prvenství od roku 1990, vsadil ze šesté draftové pozice na Sama Gagnera. Mohl si vybrat i lépe, ale ne o moc. Superhvězda Kaneova ražení už k dispozici nebyla.

"Kdoví, jak by se věci změnily, kdyby Štefanovi onen večer nepřeskočil puk přes čepel hokejky. Možná by Edmonton vyhrál loterii a vybral si Kanea. A nakonec nikdy nepřišel ke Connoru McDavidovi. Možná by v tomto alternativní vesmíru dopadla loterie úplně jinak," spekuluje se v dokumentu.

"I tak se dá říct, že jedna z největších chyb vůbec v podání Patrika Štefana změnila běh nedávných dějin NHL," zazní na samém konci.