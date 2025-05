Táta Verstappen nezpomalil, litoval Norris po prohrané kvalifikaci

Lando Norris vtipkoval, že Max Verstappen jako novopečený otec ztratí tempo. Ale obhájce titulu zůstal stejně rychlý jako vždy.

Po včerejší kvalifikací na Velkou cenu Miami Lando Norris se smíchem přiznal, že doufal v malou výhodu.

"Gratuluju Maxovi, zvlášť teď, když je tátou. Doufal jsem, že ho to trochu zpomalí, ale očividně ne," řekl jezdec McLarenu poté, co skončil na druhém místě - jen 65 tisícin sekundy za Verstappenem.

Verstappen, který se v pátek stal otcem dcery Lily, ale ukázal, že i jako táta umí být zatraceně rychlý.

"Byla to skvělá kvalifikace. Zlepšili jsme auto a s každým výjezdem jsme byli lepší. Jsem velmi šťastný, že jsem na pole position," uvedl spokojeně pilot Red Bullu.

Norris sice v Miami vyhrál sprint, ale ve kvalifikaci udělal chybu v zatáčce číslo 17.

"Je to všechno o tom, co by mohlo být. Nepodařilo se mi to, ale tempo tam bylo. Auto se cítí dobře, lépe než v posledních víkendech. Ještě jsem to úplně nesložil, ale co se dá dělat," uznal.

Verstappenův výkon ocenil i šéf Red Bullu Christian Horner.

"Jeho schopnost se soustředit a podat výkon je neuvěřitelná. Je to opravdu působivé," prohlásil.

Nedělní závod v Miami slibuje napínavou podívanou - i kvůli proměnlivému počasí. Norris se však výkyvů floridského počasí nebojí.

"Je mi jedno, jestli bude sucho nebo mokro. Miami je v tomto ohledu nevyzpytatelné, takže jsem připraven na obojí."