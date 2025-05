Fantastický Rantanen pohřbil "své bratry". Nečas byl blízko, ale sezona mu končí

Hokejisté Dallasu porazili v rozhodujícím utkání 1. kola play off NHL doma Colorado 4:2 a postoupili do semifinále Západní konference. Stars prohrávali ve 48. minutě 0:2.

Obrat řídil proti svým bývalým spoluhráčům hattrickem a jednou přihrávkou Mikko Rantanen. Sezona skončila v zámoří Martinovi Nečasovi, který loni pomohl české reprezentaci získat na mistrovství světa titul.

Colorado vedlo od poloviny zápasu, kdy udeřil v oslabení z rychlého protiútoku Josh Manson. Na začátku třetí třetiny zvýšil Nathan MacKinnon svým jedenáctým bodem v sérii (7+4).

Dallas se ale nepoložil. Obrat odstartoval Rantanen švihem zpoza mezikruží. Finský útočník vyrovnal v 54. minutě individuálním průnikem: prosmýkl se mezi dvěma bránícími hráči, obkroužil branku a při jeho pokusu zasunout puk u levé tyčky se kotouč odrazil do sítě od brusle hostujícího obránce Samuela Girarda.

Rozdílový gól vstřelil v přesilové hře Wyatt Johnston do odkryté branky v čase 56:04. Postup zpečetil Rantanen při risku Colorada bez gólmana.

"Už před startem série jsem očekával, že to bude na sedm zápasů," uvedl Rantanen.

"Oba týmy byly v sérii chvíli nahoře a dole. Některá utkání jsme vůbec neodehráli dobře. Dokonce i dnes jsme byli první dvě třetiny trochu ospalí. Dostali jsme gól při vlastní přesilové hře a v prvním střídání třetí třetiny. Cítili jsme, že se nám najednou hůř dýchá, ale věřili jsme. Pomohl nám první gól, fanoušci se rozjeli a povedlo se nám několik akcí," pokračoval.

Rantanen se zapsal i do historie NHL. Je první, kdo nasbíral ve dvou zápasech play off za sebou v jedné třetině čtyři body. Nikdo před ním také nenastřílel hattrick ve třetí třetině sedmého duelu.

V sérii si připsal pět gólů a sedm asistencí, což jej vyneslo do čela produktivity play off. Svému bývalému klubu, kde odehrál deset sezon, se tak pomstil za nečekanou lednovou výměnu do Caroliny, odkud v březnu zamířil do Dallasu.

"Je to pro mě po psychické stránce obtížný rok. Není legrace, když vás během sezony vymění jednou, natož dvakrát," uvedl Rantanen. Dodal, že prožíval také silné emoce, když si po zápase podával s hráči Colorada ruce.

"Jsou to moji bratři. Většinu znám velmi dobře, hráli jsme spolu deset let. Teď se z nás stali v sérii nepřátelé, ale mimo led je budu vždy milovat," přiblížil.

K součástí trejdu Rantanena patřil i Nečas, který přišel do Colorada z Caroliny společně s Jackem Drurym. Český útočník byl v minulém zápase vyhlášen první hvězdou a celkově si v sérii připsal pět bodů (1+4), Drury dva (1+1).

Colorado prohrálo posedmé za sebou zápas číslo sedm. "Připadalo mi, že máme zápas naprosto pod kontrolou. A potom Mikko sehrál několik úžasných akcí. Je to rozdílový hráč, vzal to na sebe. Zaslouží uznání. Jsem fakt v šoku, že jsme tak dobře rozehraný zápas ztratili. Navíc hráli bez svého nejlepšího obránce (Mira Heiskanena) a možná jejich nejlepšího útočníka (Jasona Robertsona). A stejně jsme je neporazili," doplnil MacKinnon.

Vzhledem k formátu play off NHL na sebe hned v prvním kole narazily pátý a osmý nejlepší tým základní části.

"Nemá smysl nad tím plakat. V každém kole hrajete proti špičkovému týmu. Pokud se chcete dostat, kam chcete, musíte v každé sérii ze sebe během dvou týdnů vydat to nejlepší," řekl trenér Colorada Jared Bednar. "Teď to ale bolí, protože jsme do celé sezony vložili srdce a duši. Dostali jsme se do dobré pozice, ale uteklo nám to," dodal.

Na druhé straně je Pete DeBoer prvním trenérem v historii NHL, který dovedl svůj tým k devíti výhrám v rozhodujících zápasech. Kouč Dallasu má úctyhodnou bilanci sedmých duelů, vylepšil ji na 9:0. Jeho svěřenci se v semifinále Západní konference utkají s vítězem série Winnipeg - St. Louis.

1. kolo play off NHL:

Západní konference:

Dallas - Colorado 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Branky: 48., 54. a 60. Rantanen, 57. Johnston - 30. Manson, 41. MacKinnon. Střely na branku: 19:27. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Johnston, 3. Oettinger (všichni Dallas). Konečný stav série: 4:3.