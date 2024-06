Ještě pohádkovější draft, než se čekalo. Outsider těží z beka, který zavařil Čechům

Mistrovství světa v Praze a Ostravě skončilo zlatou senzací domácích hokejistů, ale prospělo také celkově jedenáctému Norsku. Severského outsidera čeká ještě pohádkovější draft NHL, než se původně čekalo.

Norové v Praze neoslnili, sestup odvrátili až ve svém závěrečném vystoupení. Ukázali ale potenciál do budoucna, v rámci Evropy přivezli suverénně nejmladší výběr, věkovým průměrem zůstal hluboko pod 26 lety.

Nejlepším střelcem týmu se díky třem trefám stal 18letý forvard Michael Brandsegg-Nygard, o kterém se už měsíce před šampionátem hovořilo jako o největší norské naději v historii. Alespoň perspektivou draftu NHL.

Kluby slavné soutěže si doteď rozebraly pouze 23 Norů, nejvýše skončil útočník Marius Holtet, jehož si Dallas v roce 2002 zamluvil ve druhém kole na celkovém 42. místě.

Brandsegg-Nygard by měl jít na řadu už v prvním, nejsledovanějším kole. Historický okamžik je blizoučko.

Praha však naplno odhalila ještě jednu norskou supernaději - 18letého obránce Stiana Solberga.

Ještě na začátku kalendářního roku, v době, kdy se oslavoval Brandsegg-Nygard, Solberg v žádném draftovém žebříčku nefiguroval. Teď se zpravidla objevuje v prvním kole, někdy i hodně vysoko.

V průběhu sezony mu uškodilo, že nastupoval v zapadlé norské lize, která skauty moc netáhne.

V play off ale patřil k celkově nejproduktivnějším obráncům a posléze podepsal smlouvu s Färjestadem, jedním z dlouhodobě nejlepších švédských klubů.

Na květnovém MS už byl Solberg nepřehlédnutelný. Na rozdíl od většiny mančaftu neskončil v hodnocení +/- v záporu a s icetimem 22:44 byl vůbec nejvytěžovanějším Norem. V 18 letech!

Hodně potrápil domácí Čechy - zápisem 1+1 režíroval překvapivé vedení 3:1, byť nakonec kousal porážku 3:6. Gól vstřelil také Kanadě.

"Odehrál fantastický šampionát, hodně v mých očích povýšil," rozplýval se nedávno skaut Corey Pronman z online deníku The Athletic.

"Samozřejmě nechcete přeceňovat dvoutýdenní turnaj, ale když jsem se vrátil k jeho výkonům na dalších mezinárodních akcích, viděl jsem dost podobností. Je to superdůrazný 188centimetrový bek, který dobře bruslí," doplnil.

Ve svém draftovém žebříčku ho zařadil na 12. příčku, o tři místa před Adama Jiříčka, největší českou naději v nadcházející dražbě talentů.

"Díky kombinaci fyzických parametrů, pohyblivosti a soutěživosti je to velmi dobrý zadák. Hraje na hraně, vyhrává hodně soubojů. Směrem dopředu dokáže vést puk a má docela šikovné ruce. Neřekl bych, že si s kotoučem rozumí prvotřídně, ale během sezony jsem na něj v tomto ohledu změnil názor. Rozehrát dokáže a ukazuje dost na to, aby se o něm s ohledem na úžasnou defenzivní práci dalo mluvit jako o potenciálním bekovi do prvních dvou obranných párů," zhodnotil Pronman norskou naději.

Typově ji srovnal s obráncem Montrealu Kaidenem Guhlem, jenž na uplynulém mistrovství světa reprezentoval Kanadu.

Norsko, které dosud nemělo jediného hokejistu v prvním kole draftu NHL, tak letos zřejmě dosáhne hned na dva. To Česko má pomyslnou jistotu jen u Jiříčka, byť šanci mají i další v čele s objevem Dominikem Badinkou.