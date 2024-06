"Byl by to dynamit." Nečasovi předvídají výměnu, roste šance na český superútok

Kde přesně bude český útočník Martin Nečas dál rozvíjet svou kariéru v hokejové NHL, je čím dál hlasitější téma. Ve hře je i výměna do Pastrňákova Bostonu.

Na uplynulém mistrovství světa v Česku, kde po dodatečném příletu a navzdory zlomenému prstu na noze či pohmožděným žebrům pomohl reprezentaci ke zlatu zápisem 1+6, o tom nechtěl mluvit.

Jiní však do tématu "Nečas a Carolina" zabrousili. Třeba brankář Petr Mrázek prohlásil: "Neči v klubu ukázal, že má hodně kvalit, ale možná to tam vidět nechtějí."

Narážel na skutečnost, že Nečasova pozice v Carolině je všelijaká a budoucnost nejasná.

V uplynulé základní části nasbíral 25letý forvard 51 bodů (24+29), o 18 méně než před rokem. Také ale přišel o část prostoru na přesilovce.

Do toho byl podle insidera Pierra LeBruna součástí balíčku, který Carolina nabízela Vancouveru za superhvězdného Eliase Petterssona. Dříve měl Nečas posloužit při získání jiné těžké váhy Matthewa Tkachuka, ale toho nakonec výměnou ulovila Florida.

Nyní Nečasovi končí smlouva, míří ke statusu chráněného volného hráče.

Slovíčko "chráněného" je klíčové. Znamená, že český forvard může v NHL jednat jen s Carolinou, klubem, který ho před sedmi lety draftoval na dvanácté příčce, ale podle nedávné minulosti ho nepovažuje za základní stavební kámen mančaftu. Navíc má těsno pod platovým stropem.

LeBrun proto tipuje, že Nečas v létě na základě trejdu odejde a lukrativní smlouvu podepíše jinde. Ročně by mohl brát kolem šesti milionů dolarů, dvakrát víc než doteď.

Zámořská média už spekulují, kdo by českého šikulu mohl ukořistit.

Vedle Vancouveru nebo Montrealu se mezi kandidáty opakovaně objevují bostonští Bruins, kteří hodlají posilovat. Díky navýšení platového stropu nebo končícím kontraktům si to mohou dovolit.

"Nejsme tak rychlí, jak bychom chtěli být," vypíchl prezident Bruins Cam Neely jednu z oblastí, kde má přijít náprava.

Málokdo by s tímto problémem dokázal pohnout lépe než Nečas, jeden z nejrychlejších hokejistů NHL.

"Jako centr mezi dalšími Čechy Pavlem Zachou a Davidem Pastrňákem by to byl dynamit," napsal Fluto Shinzawa z online deníku The Athletic.

"V tom ale tkví i problém. Ofenzivní katalyzátory jako Nečas se sice měnily už v minulosti, ale za vysokou cenu," dodal.

Za útočníka, který na světovém šampionátu a zpravidla i v NHL hrál na křídle, ale má praxi i ve středu útoku, by tak Bruins museli zaplatit hodně. Jednou z položek by mohl být 30letý Linus Ullmark, který před rokem vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy, ale v posledním play off ustoupil mladšímu parťákovi Jeremymu Swaymanovi.

"Mám za to, že Boston a Carolina spolu o Ullmarkovi mluvily už před březnovou uzávěrkou přestupů. Nevím, jestli to zahrnovalo Nečase, ale něco spolu řešily," líčil nedávno insider stanice Sportsnet Elliotte Friedman, jemuž výměna zahrnující Nečase a Ullmarka dává smysl.

"Ale uvidíme, jak se to vyvrbí. Podle mě je hodně týmů, které se o Nečase budou zajímat, aby zjistily, co chce. Je to dobrý hráč a Carolina bude mít více možností. Určitě si ale myslím, že jeho odchod je pravděpodobný," přidal názor, který zaznívá stále častěji.