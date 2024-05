Hrdina Dostál baví dětským rozhovorem. Největší profesionál, shodují se trenéři

Lukáš Dostál, pro některé fanoušky největší hrdina zlatého týmu českých hokejistů z domácího mistrovství světa. Dotáhl Čechy až na vrchol hned třemi čistými konty včetně toho ve finále, zaujal klidným projevem v brance a také při rozhovorech. Bývalí trenéři brankáře z Bedřichovic u Brna potvrzují, že takový je už odmala.

Brněnská Kometa, ve které Dostál hokejově vyrostl, před pár dny vydala 11 let staré video, na kterém mladý gólman mluví na kameru po titulu v kategorii osmých tříd.

Vypráví, jak byl na ledě soustředěný i za rozhodnutého stavu, nebo o tom, že medailí se nikde příliš nechlubil. A jestli se těší na prázdniny? Ano, ale nejprve je třeba zabrat ve škole, aby bylo vyznamenání.

V komentářích pak lidé zmiňovali, že to vypadá jako rozhovor ze současnosti. S třiadvacetiletým Dostálem, mistrem světa.

"Vyspěl sportovně i lidsky, ale pořád je to ten samý kluk," usmívá se bývalý trenér brankářů Komety Jaroslav Odehnal, který vedl Dostála od nejmladších kategorií až po A-mužstvo.

"Vždycky byl neskutečně pracovitý, pokorný a skromný. První přicházel, poslední ze stadionu odcházel. Už od mladých let měl sen a dobře věděl, co pro něj musí udělat. Že nic není zadarmo," pokračuje Odehnal.

S Kometou získal Dostál republikový titul i v dorostu a juniorce, českému mužstvu vychytal stříbro na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2017 nebo čtvrté místo na světovém šampionátu do 18 let v Rusku.

"Ve čtvrtfinále jsme tam šokovali Kanadu výhrou 2:1, ten zápas byl hodně o Lukášovi. V zápasech, kdy o něco jde, se z toho nepodělá. To je jeho velká přednost," říká někdejší gólman Martin Prusek, jenž s Dostálem pracoval právě v reprezentaci do 18 let.

"Tehdy mu bylo sedmnáct, byl hodně přemýšlivý a komunikativní. Když se s ním člověk o něčem na tréninku bavil, dokázal to potom opravdu přenést do zápasu. Zdaleka ne každý brankář tohle dokáže," dodává Prusek.

V dospělém mužstvu Komety dostal jen dva extraligové zápasy, tehdy Libor Zábranský viděl jasnou jedničku v Marku Čiliakovi. Dostál odešel v osmnácti letech do finského klubu Ilves Tampere a tam se naplno prosadil.

Místního trenéra brankářů Markuse Korhonena nadchl, Fin mu okamžitě věštil velkou kariéru. Ilves českého teenagera neustále stavěl a z Dostála se brzy stal nejlepší gólman finské ligy.

Dalším krokem byla farma Anaheimu, který českého brankáře draftoval, v San Diegu. Z ní se Dostál postupně vyškrábal až do prvního týmu Ducks. V uplynulé sezoně už v NHL odchytal 44 zápasů.

Více lidí z hokejového prostředí mluví o Dostálovi jako o ukázkovém profesionálovi.

"Vždy měl výborný přístup k hokeji. Jeho kariéra má stoupající tendenci. Lukáš má na to, aby své výkony potvrzoval, má nakročeno, aby se stal špičkou mezi brankáři v NHL," tvrdí Prusek.

"Garantuju vám, že u něj uspokojení rozhodně nehrozí. Ten kluk už dneska přemýšlí, co udělat, aby byl ještě lepší. O tom jsem přesvědčený," zdůrazňuje Odehnal.

Klid, jaký přenášel v zápasech MS na spoluhráče, byl u něj vidět i při následných oslavách. Alkohol pije jen výjimečně, možná i proto se při křepčení s pohárem držel spíše v pozadí.

Když ale moderátor na Staroměstském náměstí vyhlásil jeho jméno a Dostál zvedl pohár před fanoušky, celý tým vyběhl za ním a hlasitým pokřikem a gesty dal najevo, jak důležitou součástí brankář byl.

Dostál odchytal osm zápasů, chytil 200 z 213 střel. To znamená průměr 1,58 gólu na zápas a úspěšnost 93,9 procenta. K tomu zmíněná tři čistá konta proti Finsku, USA a Švýcarsku.

"Má na tom úspěchu obrovský podíl. Vidíte na něm, že nedělá v bráně zbytečné pohyby. Je rychlý a přesný. Když z něj ani nevypadávají puky, mužstvo to vidí a kluci před ním mohou hrát více v klidu," míní Prusek.

Klid a sebevědomí byly takové, že si Dostál i ve finále za stavu 1:0 dovolil zariskovat a snažil se přes celé kluziště trefit prázdnou bránu.

Trefil protihráče, naštěstí pro Čechy se puk odrazil k mantinelu.

"Byl na vlně, že se nic špatného nemůže stát," směje se Prusek. "Troufl si, nemám nic proti tomu. V AHL už takový gól dal," připomíná Odehnal.

"David Pastrňák se mě ptal, jestli jsem se s prominutím nepo**al. Ale co, žijeme jen jednou," komentoval pak Dostál se zlatou medailí na krku v rozhovoru pro Českou televizi.