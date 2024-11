Čeští gólmani jsou v kurzu, všímá si Dostál. Sám je "největším překvapením"

Lukáš Dostál je podle bývalého gólmana NHL Cartera Huttona největším brankářským překvapením probíhající sezony. Znovu jsou ale vidět i další Češi.

Česko si kvůli nedostačujícímu hráčskému materiálu v NHL nezahraje na únorovém turnaji čtyř zemí v podání zámořské ligy. Jednoduše nemá dost obránců.

Jestli však někde oproti velmocem neztrácí, tak v brankovišti.

Do aktuální základní části zasáhlo hned šest českých gólmanů, kteří dohromady odchytali 57 zápasů.

Z evropských zemí je na tom výrazně lépe jen Rusko, z něhož se stala brankářská supervelmoc - momentálně má deset omaskovaných zástupců a tři z nich v minulosti vyhráli Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana soutěže.

Švédsko je na osmi brankářích, kteří nastoupili do 62 duelů. Stejně tak Finsko.

Česko má paradoxně více brankářů než obránců, kteří jsou jen čtyři.

"Jsem rád, že je tady plno českých gólmanů, je to obrázek naší brankářské školy," těší vycházející hvězdu Anaheimu Lukáše Dostála, který teď v zastavování kotoučů patří k nejlepším v celé NHL.

"Nechci říct, že jdeme přímo ve stopách Vokyho (Tomáše Vokouna) nebo Dominika Haška, ale je důležité, že čeští gólmani jsou pořád v kurzu," pokračuje Dostál.

"Je to skvělý obrázek celé práce na svazu. Já to zažil, když tam byl Radek Tóth. Zažil jsem jeho kempy šestnáctek, sedmnáctek; vždycky měly obrovskou kvalitu. Nevím, jak je to teď s novým vedením, ale za mě to tak bylo," dodává.

V Česku nedávno pronikl do povědomí široké veřejnosti, když jako jednička zásadně přispěl k senzačnímu zlatu z domácího mistrovství světa.

Ohromný potenciál ale ukazoval už před lety - ať už v reprezentaci na mládežnických turnajích, nebo třeba v nejvyšší finské lize, kde bral cenu pro brankáře roku.

Než ale v minulé sezoně nastálo pronikl do hlavního týmu Anaheimu, musel strávit tři roky převážně na farmě. Zjistil, že pro NHL musí leccos vypilovat.

"Úhly jsou tady jiné, hokej je mnohem rychlejší. Musel jsem se naučit být víc v pozoru, celkově svou hru zrychlit, být preciznější v detailech. Třeba po křižných nahrávkách tady hráči střílejí okamžitě, celkově pálí výborně. Když jim dáš místo, ten gól ti prostě dají," popisuje 24letý Dostál zkušenosti z nejlepší ligy světa.

Zvykl si ale už natolik, že momentálně patří k nejžhavějšímu zboží. Podle webu MoneyPuck, specializujícího se na pokročilé statistiky, chytil jedenáct gólů navíc, nejvíc v soutěži, což leckoho zaskočilo.

"Mohl bych vybral více kluků, ale největším překvapením je pro mě Lukáš Dostál," prohlásil nedávno v živém vysílání webu Daily Faceoff bývalý gólman Carter Hutton, který v NHL chytal za pět různých klubů.

Čtyřiadvacetiletý Čech na něj udělal dojem tím, jak si dokáže pokrývat bránu, přestože se 188 centimetry ani zdaleka nepatří k nejmohutnějším gólmanům ligy. Navíc to zvládá v Anaheimu, mladém týmu procházejícím náročným obdobím přestavby.

Na začátku sezony byl Dostál nezpochybnitelnou jedničkou klubu, ale to se teď nejspíš změní. Po náhlé operaci slepého střeva a následné rekonvalescenci se totiž vrátil zkušený John Gibson. Už dlouho se spekuluje o jeho výměně, ale zatím zůstává.

"O tom, jak to teď bude, jsme se vůbec nebavili. Ale i kdybych to věděl, asi bych to stejně neřekl," usmívá se Dostál.