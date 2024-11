Český supertalent v úzkých. Dělá chyby, vysvětluje klub hrozící sesazení

V zámoří se uvedl tak dobře, že přiživil debaty, jestli neměl být jedničkou draftu 2022 místo Juraje Slafkovského. Teď však český hokejový obránce David Jiříček stagnuje a hrozí mu další odchod na farmu.

Když ho Columbus odeslal do farmářské AHL v minulé sezoně, Jiříček se nečekaně vzepřel.

Přemístění sice přijal, ale s velkou dávkou nevole. "V NHL jsem hrál dobře. Momentálně jsem hráč pro NHL. Můj názor je, že bych teď měl být v NHL," vykládal.

Nakonec v nejlepší lize světa odehrál 43 zápasů, v nichž desetkrát bodoval (1+9). Zbytek ročníku, konkrétně 29 duelů v základní části a 14 v play off, strávil na farmě, kde sbíral jeden bod za druhým.

Nepřekvapivě. V nižší soutěži zazářil už v předminulé sezoně.

Proto leckoho mohlo napadnout, že letos to Jiříček konečně přenese i do NHL.

Stále se ale nedaří. Obří český talent většinou zastává nepopulární roli zdravého náhradníka. Zápasů odehrál jen pět a získal jednu asistenci. V posledních dvou představeních nehrál ani deset minut.

Jinými slovy, trenéři mu nevěří. Už v minulém ročníku se přetřásaly obráncovy problémy při hře bez puku.

Změna navíc nepřijde jen tak, spíš se vzdálila. Columbus totiž na listině nechráněných hráčů ulovil zadáka Danteho Fabbra, který doteď nastupoval za Nashville a stejně jako Jiříček drží hokejku na pravou stranu. Už má za sebou první klání, odehrál přes 19 minut.

Na soupisce je nyní hned osm beků, o jednoho víc, než je zvykem.

Nabízí se tedy, že někdo odejde na farmu. Jiříček, který tam jakožto mladý zadák může přímo a ne skrze listinu nechráněných hráčů, je zřejmě kandidátem číslo jedna.

"Musíme se zamyslet, co je pro něj v tuto chvíli nejlepší. Hrát osm až deset minut není ideální. Je mu 20 let a pořád dělá chyby jako hráči v tomto věku," komentoval Jiříčkovu pozici nový generální manažer Columbusu Don Waddell.

Vytáhlého Čecha draftoval ještě předchozí manažer Jarmo Kekäläinen, a to na celkovém šestém místě. Waddell k němu má jiný vztah.

To přiživuje spekulace o výměně. Připojil se k nim třeba časopis The Hockey News, podle něhož by trejd "mohl být nejlepší volbou pro obě strany".

Nutno dodat, že ačkoliv Jiříček stále nevyrostl v obránce NHL do prvních dvou párů a na přesilovku, oproti svým konkurentům není pozadu.

Do elitní desítky draftu 2022 pronikli ještě tři beci, ale žádný z nich vyloženě nezáří. Slováka Šimona Nemce poslalo New Jersey nedávno na farmu a Kanaďan Kevin Korchinski tam hraje od začátku sezony. Rus Pavel Minťukov dostává v Anaheimu hodně prostoru, ale také sbírá dost minusových bodů.

A že by Columbus Jiříčkovi křivdil? "Od začátku tréninkového kempu dostal celou řadu šancí k získání práce na pravé straně prvních dvou obranných párů, ale žádnou z nich nevyužil," konstatoval Aaron Portzline z online deníku The Athletic.