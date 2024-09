"Bruins hrají nebezpečnou hru." Pastrňákovy ambice mohou utrpět tvrdou ránu

Jako kdyby newyorským Rangers chyběl Igor Šesťorkin nebo Tampě Andrej Vasilevskij. Hokejoví Bruins rozehráli přípravný kemp, ale jejich brankářská hvězda zůstává doma. Stále totiž nepodepsala novou smlouvu.

Jeremy Swayman (vlevo) a David Pastrňák slaví výhru v utkání na ledě Toronta v play off NHL 2024 | Foto: Reuters

"Byla to velká zlatá medaile, velké vítězství. Potřeboval jsem ho," vrátil se David Pastrňák před pár dny ke květnovému mistrovství světa, kde s Českem senzačně ukořistil domácí titul.

"Na druhou stranu, beru to jako motivaci. Byla to první velká výhra v mojí kariéře. Teď je načase otočit list a soustředit se na další cíl. Chci vyhrát Stanley Cup," zdůraznil nejlepší střelec Bostonu z posledních tří sezon.

Bruins už nejsou nejobávanějším týmem zámořské NHL, ale do širšího okruhu kandidátů na celkové prvenství stále patří. Alespoň teoreticky.

Prakticky ovšem řeší už v tréninkovém kempu zádrhel, který může přerůst v průšvih.

Nedorazil totiž gólman Jeremy Swayman, který s klubem stále nenašel společnou řeč ohledně nového kontraktu.

Bruins přitom na 25letého Američana vsadili vše. Další, ale o šest let starší brankářskou hvězdu Linuse Ullmarka vyměnili do Ottawy, primárně za volbu v prvním kole posledního draftu.

Momentálně tak jejich brankoviště působí chatrně. Stojí na Joonasi Korpisalovi, jemuž se v posledních letech zpravidla nedaří, a Brandonu Bussim, který v NHL ještě nenastoupil. Na zkoušku nedávno přišel Kasimir Kaskisuo, ale bez velkých očekávání.

Někdy se stává, že jednání s chráněnými volnými hráči, kteří ještě nemohou na volný trh, drhnou. Boston to zažil třeba i s Pastrňákem, který kvůli tomu nestihl start kempu v září 2017.

Tehdy ale nešlo o srovnatelné drama. Český kanonýr se před lety teprve stával klíčovou personou mužstva, navíc přišel jen o jeden den.

Aktuální přípravný kemp začal minulou středu, Swayman tedy chybí skoro týden.

"Jeremymu ubližuje každý zmeškaný den, stejně tak nám," komentoval alarmující situaci generální manažer Bruins Don Sweeney.

"Nezastaví nás to ale v hledání společné řeči, snad se dohodneme. Nebudu předvídat, kdy se tak stane, ale pevně věřím, že to bude před prvním prosincem," doplnil.

To je nejzazší termín. Jestliže k podpisu nedojde ani v první prosincový den, Swayman už nebude moct ve zbytku sezony nastoupit.

V takovém případě by šance Bostonu na příští Stanley Cup klesly do čistě teoretické roviny. Mladý gólman byl totiž v posledním play off zřejmě nejlepším hráčem týmu.

I proto po vypršení roční smlouvy na necelých 3,5 milionu dolarů požaduje výrazně lepší podmínky.

Nejdřív se psalo o astronomických deseti milionech ročně, známý insider Elliotte Friedman před časem mluvil o 9,5 milionu. Částce, kterou v současné NHL vydělává Vasilevskij a z aktivních brankářů ji překračuje jen desetimilionový Sergej Bobrovskij.

Boston Swaymanovi nabídl mnohem nižší sumu, 6,2 milionu ročně v rámci čtyřleté spolupráce, alespoň podle bývalého obránce Ryana Whitneyho, jenž se v zářijovém podcastu Spittin’ Chiclets opíral o svůj "důvěryhodný zdroj".

"Bruins hrají nebezpečnou hru. Pokud Jeremymu Swaymanovi nezaplatí, zničí si tím sezonu," napsal John Tomase ze stanice NBC Sports.

Podle něj už americký gólman prokázal, že patří do ligové špičky, přestože v základní části ještě nikdy nebyl jasnou jedničkou, a klubu se nakonec může vyplatit i za devět milionů ročně.

Pastrňák a spol. rozehrají ročník 8. října, za dva týdny. Jestliže Swayman tou dobou stále nebude na soupisce Bruins, nervozita z jeho absence poroste ještě rychlejším tempem.